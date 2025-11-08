為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    恐怖！國3台南柳營段掉落物害17車撞上 引起車禍釀4傷

    2025/11/08 11:19 記者楊金城／台南報導
    掉落物造成車禍。（警方提供）

    掉落物造成車禍。（警方提供）

    可惡！國3南向台南柳營至六甲路段昨天（7日）晚上9點20分發生17輛車撞擊掉落物交通事故，還引起車禍造成4人受傷，國道第八警察大隊調閱影像追查肇事車輛。

    昨晚9點多有不明車輛行駛國道3號南向322.5至330公里路段，沿途掉落金屬物品，疑為車輛避震系統連結葉片彈簧在車道上，造成轎車、貨車等17輛車閃避不及輾壓，導致底盤、車胎受損，許多車子停在路肩檢查。受害車主氣炸說，掉落物害多車受損，還造成其它車車禍，有夠誇張，警方務必要揪出肇事者。

    國道警第八大隊說，其中有1輛轎車因輾壓掉落物致失控，再與另3輛自小客車發生碰撞，共造成4人受輕傷，各車駕駛無飲酒情形。台南市消防局柳營、白河分隊派遣救護車、救護員上國道救援。

    第八大隊白河分隊將調閱柳營至六甲烏山頭路段CCTV影像及相關資訊，追查掉落物品的肇事車輛，並通知車主到案說明。

    警方呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況，以避免車輛發生爆胎或故障。依據道路交通管理處罰條例第30-1條規定：汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新臺幣1千元以上6千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。前項情形，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

    掉落物。（警方提供）

    掉落物。（警方提供）

    不少車輛壓到掉落物後停在路肩檢查。（取自Threads）

    不少車輛壓到掉落物後停在路肩檢查。（取自Threads）

    掉落物造成車禍。（警方提供）

    掉落物造成車禍。（警方提供）

    掉落物造成車禍。（民眾提供）

    掉落物造成車禍。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播