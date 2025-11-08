假借撿手機摸外籍女看護臀部和下體 中古車行色老闆被判刑

基隆市中古車商陳姓老闆假借替他撿車內手機，猥褻外籍女看護下體，被法院判處1年10月徒刑。示意圖。（資料照）

基隆市中古車行陳姓老闆見外籍女看護小敏（化名）年幼可欺，假借手機掉進店內1輛中古車駕駛座內，騙小敏幫他撿手機時，趁機摸小敏的臀部與下體。基隆地院近日審結，依強制猥褻罪判陳男1年10月徒刑。

判決指出，陳姓男子與外籍女看護小敏素未謀面，去年11月間某日下午3時許，見小敏陪著女雇主的婆婆在基隆市田寮河畔散步，上前謊稱他的手機掉在1輛汽車駕駛座下方，央求小敏幫他取出，小敏好心跟著陳男到他經營的中古車行幫忙撿手機。

請繼續往下閱讀...

陳被控在小敏蹲臥在駕駛座後方幫他撿手機時，突以手拉開小敏外褲後，伸進小敏內褲內，摸她臀部、下體。基隆地檢署調查後，將陳男依強制猥褻罪嫌起訴。

法院審理時，陳否認強制猥褻小敏，辯稱他當時是請小敏到車行，幫他清潔其中1輛中古車內發霉的內裝，小敏探頭進去車內查看時，他走到小敏背後，小敏突然起身，他的左肩撞到小敏的右肩，小敏就跑出車行外，沒多久警察就來了。

法官認為，陳男經營中古車行，如欲委由他人清潔車輛內部，應找有清潔汽車經驗的專業人士，卻隨意在路上找素未謀面的小敏幫他清潔車輛內部，顯與常情不符，且第一時間獲報到場的楊姓警員也證稱，當天陳告訴他是請小敏到車內撿物品，與小敏控訴陳男找她到車內撿手機相符。

法官痛斥，陳男為圖一己性慾，竟以協助撿手機為由，將小敏帶至車行內，摸小敏臀部與下體，侵害小敏的性自主權，嚴重影響小敏身心健康，依強制猥褻罪判處陳男1年10月徒刑。

