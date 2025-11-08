為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「台灣富士山」南庄加里山2登山客迷途走進原始林區 救難人員深入帶出

    2025/11/08 10:02 記者蔡政珉／苗栗報導
    「台灣富士山」南庄加里山2登山客迷途走進原始林區，救難人員深入尋人。（苗縣府消防局提供）

    「台灣富士山」南庄加里山2登山客迷途走進原始林區，救難人員深入尋人。（苗縣府消防局提供）

    苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，但是不時發生登山客迷途事件。苗栗縣政府消防局6日下午2點獲報，2名登山客下山時繞錯路線深入原始林區因而失去方向，南庄消防分隊與救難人員立刻入山救援，於6日傍晚6點多接觸到迷途山友後，將人帶下山。

    苗縣府消防局今天表示，當時獲報地點位於加里山大坪登山口往內約2公里處，但與實際地點有所出入，2名登山客由大坪登山口進入登至杜鵑嶺後，但於下山時繞錯路線深入原始林區失去方向，幸好迷途山友透過電話告知座標，救難人員進行多方面橫切靠近終於接觸到迷途山友，與迷途山友共同下山。

    南庄分隊則呼籲，山友加里山進入登山步道時，務必結伴同行，並攜帶雨具、照明設備與充足補給；若方便可下載登山APP確認自身位置與行進路線避免走失，如發現自身走失請勿亂切地形尋找出路，應立即求援，在原地安靜等候至搜救人員到場引導下山。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播