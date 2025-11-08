台南消防員伸鹹豬手搓揉女友人胸部 懲戒法院判降2級改敘

台南市呂姓消防員酒後與女友人共乘計程車返家，竟伸出鹹豬手搓揉女友人胸部，懲戒法院判降2級改敘。示意圖。（資料照）

台南市政府消防局呂姓消防員去年和女友人等人聚會、飲酒，酒後共乘計程車返家，呂男起色心，卻將鹹豬手伸進女友人內衣裡搓揉其胸部，強制猥褻得逞，女友人不甘受辱提告，一審依強制猥罪判呂男7月徒刑、緩刑2年；懲戒部分，懲戒法院一審判呂男降2級改敘，可上訴。

檢方調查，呂姓消防隊員去年10月9日與被害女友人、此女友人表姐邀約聚餐、飲酒，酒後3人共乘計程車返家。

被害女友人的表姐下車後，呂男起色心，先伸右手搭住女友人肩膀，接著將右手伸進她的衣服、內衣裡面，且不顧女友人出聲喝斥、抗拒，呂男仍反覆搓揉她的胸部，強制猥褻得逞。女友人不甘受辱提告，台南地檢署依強制猥褻罪起訴呂男。

台南地院審理時，呂男認罪，並賠付女友人50萬元和解。法官認定呂男有悔意，依強制猥褻罪判刑7月、緩刑2年。台南市政府認定呂男觸犯強制猥褻罪被判有罪，亦違反公務員服務法規定，有懲戒必要，移送懲戒法庭審理。

呂男答辯坦承酒後思慮不周，而觸碰女友人的胸部，侵害她的性自主決定權，造成心理傷害，且無端耗費司法資源，相當自責，請求考量他確有悔意，已獲得女友人原諒並賠償50萬元，從輕懲戒，給予自新機會。

懲戒法院一審審理認為，呂男身為消防警察人員，竟於酒後對被害女友人犯下強制猥褻行為，嚴重損害政府、警察機關信譽，破壞警紀，但審酌呂男事後已取得被害人諒解，雙方成立調解，呂男已履行調解內容，且於懲戒法院審理時自我反省，坦承犯行，判決降2級改敘。可上訴。

