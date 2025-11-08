為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    張貼欠款人身分證、照片等傳單 男子討債不成反挨罰3000元

    2025/11/08 09:51 記者林嘉東／基隆報導
    李姓男子不滿鄭姓男子欠錢不還， 夥同廖姓友人，跑到鄭男經營的店家大門，張貼討債傳單，被基隆地院裁罰2人各3000元罰鍰。（記者林嘉東攝）

    李姓男子不滿鄭姓男子欠錢不還，夥同廖姓友人，跑到鄭男經營的店家大門，張貼寫著鄭男「欠錢不還」、「還我血汗錢 」等內容，並附上鄭的身分證、個人照片等討債傳單。基隆地院認為，李、廖將討債傳單張貼在鄭店門口，已影響社區秩序，依違反社會秩序維護法「藉端滋擾住戶」，裁罰李、廖各3000元罰鍰。

    裁定指出，李姓男子今年8月間某日凌晨11時許，騎車載著廖姓友人，到鄭姓男子經營的店家門外，把寫著「欠錢不還、還我血汗錢、欠錢還錢天經地義」，與鄭的身分證、個人照片的討債傳單張貼在店面門上；鄭男隔天開店做生意發現後報警，警方調閱路口監視器循線查到是李、廖所為。

    李到案後坦承犯行，廖則稱他幫李的忙協助張貼討債傳單，警方調查後，將李、廖2人依違反社會秩序維護法函送基隆地方法院裁罰。法官認為，李、廖2人任意將討債傳單、身分證與照片任意張貼在鄭男店面大門外，雖在身分證號碼與個人照臉部打上馬賽克，仍影響社區秩序，依李、廖違反社會秩序維護法第68條第2款「藉端滋擾住戶」規定，裁定處罰李、廖各3000元罰鍰。

