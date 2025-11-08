為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中警「回馬槍」嚇到心虛男！搶包狂奔被壓制 鬼扯「壯陽藥」秒露餡

    2025/11/08 09:48 記者許國楨／台中報導
    魏男一度將內有毒品的黑色包包丟在路旁。（警方提供）

    台中警方深夜在西屯區巡邏時，發現一輛轎車違停路旁展開盤查，33歲魏姓車主神情緊張，眼神不時飄向另輛轎車，員警直覺有異假裝離開，隨即回馬槍返回，果然看見車前地上有個包包，此時魏男突然搶走包包狂奔，仍被追上壓制在地，鬼扯包包裡面是壯陽藥，結果一查全是毒品，依法送辦。

    台中市第六分局西屯派出所員警前天凌晨巡邏時，發現一輛轎車違規停放路旁，正當員警上前準備查證車輛時，魏男突自對街走來，主動表示該車為其所有，而在交談之際，員警敏銳察覺魏男神情緊張，眼神更不時飄向另輛停放車格內的轎車車頭，直覺情況不單純。

    員警初步確認魏男身分後離去，但憑著多年辦案經驗認為有蹊蹺，隨即折返回頭查看，果不其然，就在該輛轎車前地上發現一只黑色可疑包包，當警方拾起檢視時，魏男立刻神色慌張、口稱「不是我的」，下一秒竟奪包拔腿狂奔，員警見狀立刻展開追捕，並通報線上警力支援，最終在數百公尺外成功將他壓制在地。

    警方沿途搜尋，發現魏男逃跑時丟棄的多包毒品，經清點，連同包內共有10包毒咖啡包及1包K他命，市價約9千元。面對鐵證如山，魏男仍硬拗包包內都是「壯陽藥」，企圖以荒謬說詞掩飾，但警方立即識破，將他依違反《毒品危害防制條例》移送台中地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

