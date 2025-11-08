為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    扯！越籍移工住飯店爆走痛扁同居女友 還拔掉避孕器

    2025/11/08 09:20 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗地院法官近期依家暴傷害罪判處阮男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。（資料照）

    苗栗地院法官近期依家暴傷害罪判處阮男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。（資料照）

    越南籍移工阮姓男子與同為越籍的女友小河（化名）結識後在台灣交往同居，但阮男某日突然爆走，在與女友入住飯店時，不只徒手還拿起椅子痛扁小河，並拔除小河左手內側避孕器，導致小河多處受傷、骨折。小河嚇到報警後，阮男被起訴，苗栗地院法官近期依家暴傷害罪判處阮男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

    小河稱，與阮男去年6月共同入住一間飯店時，阮男以徒手、腳踢小河臉部，並持手機、耳機、椅子、刮鬍刀等物品毆打小河，並拔除小河左手內側避孕器，導致小河臉部、鼻部、眼睛、頭頂、胸前、背部、雙手、左大腿多處受傷，甚至不少地方需縫合，小河左手第四指、左側尺骨甚至骨折。

    阮男近期再度入境台灣經仲介介紹工作；法官審理時認為，阮男雖造成小河傷害，考量案發迄今已逾1年，且稱未再與小河聯繫，此次來台亦已與仲介公司聯繫安排工作，加上阮男並無前科紀錄、坦承犯行，故判處有期徒刑5個月，可易科罰金。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

