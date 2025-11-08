正德佛堂「神鬼女收納」！監守自盜109張空白支票 領走4545萬元

在正德佛堂擔任出納的王姓女子，監守自盜保管的109張空白支票領走4千多萬。（翻攝正德全球資訊網臉書粉專）

在正德佛堂擔任出納的王姓女子，監守自盜保管的109張空白支票，再偷蓋負責人常律法師的印章，從銀行陸續領走18至49萬元，3年來共盜走4545萬元，佛堂發覺有異報案，王女僅返還79萬餘元，被法官依偽造有價證券罪重判徒刑8年。

創建於1986年的正德佛堂，在全台5都11縣市及海外加拿大溫哥華、澳洲等地設立1家總院、16家分院、1家分社、1家分會，旗下更陸續設立正德社會福利慈善基金會、正德癌症醫療基金會、正德傳播文教基金會、正德電視台、正德佛堂等14機構，含20家愛心廚房、1家愛心旅舍、2家西醫院、8家中醫院診所及1家電視台。

請繼續往下閱讀...

判決指出，2018年7月，王姓女子到正德佛堂擔任行政人員，半年後因工作表現良好，轉任財務出納人員，負責保管佛堂零用金、記帳、開立應付帳款支票等工作；2021年7月1日起至2023年9月6日，王女竟監守自盜保管的109張空白支票，再偷蓋負責人常律法師的印章，從銀行陸續領走18至49萬元，3年來共盜走4545萬餘元。

佛堂人員查帳後發現帳戶內金額異常短缺，報案後查出是王女所為，王女也坦承犯行，並返還79萬餘元；高雄地方法院審理時，王女與佛堂達成調解，但每月僅須返還1萬2000元，仍被法官依偽造有價證券罪重判她徒刑8年，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法