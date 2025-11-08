未幫外送員保險被罰 富胖達打官司翻案勝訴定讞

富胖達公司因未替外送員保險被開罰，不服打官司翻案，經高雄高等行政法院接連判決勝訴定案。（記者鮑建信攝）

外送平台富胖達公司因未替外送員保險，被台南市府開罰30萬元，不滿提起訴訟，經高雄高等行政法院地方庭認為自治條例牴觸中央法令，判決富胖達不罰後，市府提起上訴，也被該院高等庭判決駁回並定讞。

據了解，2024年8月間，台南市勞工局以外送平台Foodpanda（富胖達）未幫外送員投保汽車強制險及機車第三人責任險，開出3張10萬元罰單，富胖達不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院地方庭，判決富胖達勝訴不用罰錢。

請繼續往下閱讀...

台南市府上訴指出，自治條例經地方議會通過，並報請行政院核定，並未牴觸憲法。又說，要求業者為外送員保險，以確保勞工職災權益，及落實保障外送勞工職業安全衛生之立法目的，可見保險屬於地方制度法勞工安全衛生自治事項。

高高行高等庭則指出，原審認定保險相關法規依憲法規定，屬於中央立法並執行的事項，而台南所訂的自治條例規定內容，不屬於地方自治團體的自治範疇，也未經中央授權訂定，違反憲法規定的法律保留原則，仍然判決市府敗訴並定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法