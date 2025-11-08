為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    未幫外送員保險被罰 富胖達打官司翻案勝訴定讞

    2025/11/08 06:52 記者鮑建信／高雄報導
    富胖達公司因未替外送員保險被開罰，不服打官司翻案，經高雄高等行政法院接連判決勝訴定案。（記者鮑建信攝）

    富胖達公司因未替外送員保險被開罰，不服打官司翻案，經高雄高等行政法院接連判決勝訴定案。（記者鮑建信攝）

    外送平台富胖達公司因未替外送員保險，被台南市府開罰30萬元，不滿提起訴訟，經高雄高等行政法院地方庭認為自治條例牴觸中央法令，判決富胖達不罰後，市府提起上訴，也被該院高等庭判決駁回並定讞。

    據了解，2024年8月間，台南市勞工局以外送平台Foodpanda（富胖達）未幫外送員投保汽車強制險及機車第三人責任險，開出3張10萬元罰單，富胖達不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院地方庭，判決富胖達勝訴不用罰錢。

    台南市府上訴指出，自治條例經地方議會通過，並報請行政院核定，並未牴觸憲法。又說，要求業者為外送員保險，以確保勞工職災權益，及落實保障外送勞工職業安全衛生之立法目的，可見保險屬於地方制度法勞工安全衛生自治事項。

    高高行高等庭則指出，原審認定保險相關法規依憲法規定，屬於中央立法並執行的事項，而台南所訂的自治條例規定內容，不屬於地方自治團體的自治範疇，也未經中央授權訂定，違反憲法規定的法律保留原則，仍然判決市府敗訴並定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播