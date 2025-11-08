台南少輔會爆「拍肩性騷」疑雲 警方：內鬥一度導致機關空轉

台南市少輔會從2022年揭牌以來，長期爆發內鬥，約聘雇員不滿前秘書警官分權，藉「搭肩」案指控性騷，南檢起訴後仍匿名投訴，警方稱雇員已離職、運作恢復。（警方提供）

台南市少年輔導委員會爆發長期內鬥導致運作空轉，1名女性約聘雇員不滿前任執行秘書（男性警官）想分散她的權力，聯合外部委員鬥爭這名警官，並藉另一名女社工遭男警官「搭肩」為由指控性騷擾；台南地檢署已起訴男警官，警方強調，會配合司法調查。

匿名投書媒體者因為留假電話，因此無法得知投訴方的回應。

請繼續往下閱讀...

各縣市政府警察局都有少年輔導委員會，負責協助輔導偏差行為青少年的跨機關平台，成員包括警察、教育、社政及民間專業人員，委員會定期開會，討論個案處遇及政策推動等，是少年保護與輔導的單位。

台南少輔會的資源少且無強制力，各單位調來的職員多數靠熱誠工作，據了解，這名女雇員的丈夫在司法機關擔任雇員，熟悉法令與社工體系，前執行秘書（男警官）曾提拔她擔任幹部，她後來疑似挑起內部鬥爭，導致少輔會跨機關的運作停滯，政策難以推動，前執行秘書想分散她的權力時，因此遭挾怨報復。

據悉，投訴的女雇員曾私下錄音，把開會的內容外流，或聯合市府、外部委員誣指男警官辦事不力；少輔會前年在棒球場舉辦活動，男警官與１名女性輔導員談話時曾用手搭肩，這名女雇員隨即慫恿女輔導員提告男警官性騷，女雇員並自任證人。

雖然檢方不起訴，但警察局仍將男警官改調內勤，派新任警官擔任執行秘書，但女輔導員後來又另提自訴，台南檢方在今年重新起訴前任執行秘書。

警方指出，現任秘書上任後的風評良好，少輔會已恢復正常運作，少輔會是少年隊外唯一能直接輔導青少年的單位，對於南檢起訴，警方會以最嚴格標準內部檢視並配合法院審理。

