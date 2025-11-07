為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁 > 社會

    擄鴿勒贖集團成員架鳥網捉賽鴿 基警逮2人、救出1隻賽鴿

    2025/11/07 23:26 記者林嘉東／基隆報導
    擄鴿勒贖集團吳姓與王姓成員今天中午手持彈弓、鐮刀等捕鴿工具下山，被基隆市警三分局當場人贓俱獲，警訊後，依涉犯加重竊盜罪嫌將王、吳二人送辦。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市七堵、安樂區等山區日前傳出疑似擄鴿勒贖集團架設鳥網捕捉飛禽，致4隻黑鳶被鳥網纏住致死案。基隆市警三分局今（7日）中午在七堵山區逮到吳姓與王姓名男子手持彈弓、鐮刀等捕鴿工具，及1隻剛剛被網到的賽鴿，還好落網的賽鴿「意識清楚」；警訊後，將吳、王依加重竊盜罪嫌移送法辦。

    基隆市七堵、安樂交界山區，日前傳出疑似擄鴿勒贖集團架設150公尺鳥網捕捉往來飛禽，致4隻黑鳶被鳥網纏住死亡，市府動保人員還來不及拆除鳥網，10月上旬附近山頭又出現「新鳥網」，引發市長謝國樑警告非法業者不要以身試法。基隆市警察局長林信雄指示轄區第三分局成立專案小組，並報請基隆地方檢察署指揮偵辦。

    警三分局除加強山區巡守，投入警力分析可疑人車後，今天中午在七堵區華新一路發現吳姓、王姓男子手持鴿籠、鐮刀、彈弓、鳥網及束帶等捕鴿工具下山，其中王姓男子還抓著1隻剛剛抓到的賽鴿，還好落網的賽鴿「意識清楚」；警訊後，將王、吳2人依涉犯加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

    擄鴿集團常趁賽鴿賽季期間在山區「風口處」架網攔捕賽鴿，警三分局偵查隊長郭憬融表示，擄鴿、擄鴿勒贖等行為涉犯刑法竊盜、恐嚇取財等罪，一旦捕獲黑鳶等野生動物，還觸犯野生動物保育法，警方將持續查緝不法，呼籲擄鴿集團成員切勿以身試法。

    基隆市警三分局偵查隊長郭憬融表示，擄鴿集團在基隆市七堵等山區「風口處」架網攔捕賽鴿，警方將持續查緝不法，呼籲擄鴿集團勿以身試法。（記者林嘉東攝）

