誤信可節稅 新竹7旬婦花3132萬買金剛杵 騙子2人判刑、1人通緝

誤信抵稅陷阱，新竹老婦3132萬買翡翠金剛杵一場空。（記者蔡彰盛攝）

新竹75歲婦人誤信購買高價藝品可抵稅，被男子齊國鈞等人設下圈套，以3132萬餘元購買131支每支要價28萬8000元的「翡翠金剛杵」，結果一掉在桌上就斷掉，事後檢方發現是地方石、每支價值僅300元，遭詐鉅款的婦人為此掏空積蓄還拿不動產借貸，先生更氣到中風臥床，新竹地院依詐欺取財罪判齊男有期徒刑4年5月，翡翠金剛杵130支與犯罪所得2912萬元沒收。

法官調查，齊國鈞得知新竹被害婦人家中所收藏骨董與字畫有脫售變現需求，先由通緝中的王皓平自稱勝安資產開發公司業務部襄理「王偉霖」接觸被害老婦，表示可協助脫售，王、齊誆稱骨董與字畫出售要繳很高稅金，可先出資向齊國鈞購買高單價1支28萬8000元的「翡翠金剛杵」共131支，做出負債比後，於出售骨董與字畫時持發票抵稅，之後再於契約鑑賞期內由老婦一手退貨、齊國鈞一手還錢，以完成節稅，齊國鈞則賺取開立發票服務費即總價15%。

請繼續往下閱讀...

為使老婦相信翡翠金剛杵確屬高價藝品，由楊景彥出具虛偽鑑定報告，老婦受騙而於去年6月購買「翡翠金剛杵」折扣後總價3132萬9200元，事後發現「翡翠金剛杵」品質低劣，一不小心掉在桌上就斷了，憤而要求齊國鈞返還現金，齊竟以超過商品鑑賞期為由拒絕退款，新竹地檢署指揮新竹縣調查站搜索拘提齊國鈞，並向地院聲押獲准，當天王皓平即搭機潛逃出境。

法官認為，齊國鈞等人設局誘騙年邁老婦，從王皓平以欺罔冒名的「王偉霖」假身分開始，以不實的鑑定報告、名實不符的高價藝品、虛構的假交易及節稅事宜等情節，一再詐騙被害人，詐騙金額高達3132萬9200元，致老婦因此掏空積蓄又拿不動產借貸，經濟陷於困境，更因不斷受騙投入金錢導致家人不諒解，先生因本案中風臥床，生活苦不堪言。

法官考量齊國鈞犯後先否認犯行、飾詞狡卸，對於所收受3000多萬元流向，空言付賭債花光，無視其犯行對於被害人及家人所造成傷害至深，所為耗費司法資源，罪質頗重、實不宜輕縱。另楊景彥居於本案各犯罪階段緊湊相連節點地位，前後數度更改說詞，犯後飾詞狡卸毫無悔意，最後依三人以上共同詐欺取財罪判齊男有期徒刑4年5月，翡翠金剛杵共130支與犯罪所得2912萬元沒收，楊男則判有期徒刑2年10月。

