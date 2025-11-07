大樂透連15摃下期飆6.2億 今彩539頭獎也摃龜

11月7日開獎的第114000270期今彩539、第114000103期大樂透頭獎雙雙摃龜。（台彩提供；本報合成）

11月7日開獎的第114000270期今彩539、第114000103期大樂透頭獎雙雙摃龜。

第114000103期大樂透中獎號碼「04、11、22、32、33、41，特別號：43」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共111注中獎，每注可得3萬9301元；肆獎共193注中獎，每注可得1萬4530元；伍獎共4726注中獎，每注可得2000元；陸獎共5455注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬3115中獎，每注可得400元；普獎共8萬1933注中獎，每注可得400元。

第114000103期49樂合彩中獎號碼為「04、11、22、32、33、41」。四合14注中獎，可得20萬元；三合共177注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3646注中獎，每注可得1250元。

第114000270期今彩539中獎號碼為「22、27、30、32、37」。頭獎摃龜；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共5286注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7442注中獎，每注可得50元。

第114000270期39樂合彩中獎號碼為「22、27、30、32、37」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共151注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8166注中獎，每注可得1125元。

第114000270期3星彩中獎號碼為「706」。壹獎共41注中獎，每注可得5000元。

第114000270期4星彩中獎號碼為「2845」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

