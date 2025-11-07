又是他！日本公務員偷拍再被活逮 手機相簿藏大量裙底風光

日本官員佐佐木涉嫌偷拍被民眾摟住子攔下。（記者劉慶侯翻攝）

日本岩手縣水產部官員佐佐木，6月間來台旅遊因涉嫌偷拍女子裙底風光才被逮；怎知他交保出來後便滯留台灣，昨日又在北市中山捷運站周邊用手機偷拍，立即被民眾發現當場攔下。警方檢視手機內容，確認是被害人無誤，再依全案依妨害性隱私現行犯逮捕，移送士林地檢署。

警方表示，昨日下午5時13分左右，31歲的佐佐木在北市南京西路的中山捷運站周邊，眼見一名身穿短裙年約20歲的妙齡女子，走在騎樓下邊走邊划手機。立刻鎖定作為作案目標。

穿著黑衣的佐佐木一路尾隨，將手機藏在皮包內進行偷拍。由於他神色詭祟，再加上動作太大，有民眾見狀挺身而出指責，雙方一度發生拉扯，最後被見義勇為的民眾揪住他的脖子，將壓制在地，大聲呼喊要求幫忙報警。

北市警大同分局建成派出所獲報，到場後現場是日本籍人士，而且多月前便因同案件被警方送辦，對方頗有印象。於是帶回派出所後先檢視對方手機，確認內有被害人裙底影像，及大量其他不明女性裙底照，馬上依妨害性隱私現行犯逮捕，準備將件送交偵查隊復訊和移送。

據警方表示，佐佐木6月初來台灣旅遊時，也是在南京西路的中山捷運站周邊因偷拍被收押。結果在台北地檢應訊時，被查出是日本岩手縣水產部官員。對方7月間後獲准交保，但是因此滯留台灣。

由於警方昨日檢查佐佐木手機時，發現相簿裡有大量不明女性裙底影像，警方認為他的偷拍行為可能已持續相當長的一段時間。警方將全案先行移送，將再追查其他被害女子。

