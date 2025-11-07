為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    11/8海巡節前夕 澎防部指揮官、馬公市長聯袂慰問澎湖海巡隊

    2025/11/07 19:41 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎防部與馬公市公所，聯袂在海巡節慰問澎湖海巡隊。（馬公市公所提供）

    澎防部與馬公市公所，聯袂在海巡節慰問澎湖海巡隊。（馬公市公所提供）

    11月8日首度實施「海巡節」，馬公市長黃健忠今（7）日與陸軍澎湖防衛指揮部指揮官陳俊源陸軍中將前往第八海巡隊，向全體海巡人員致上最誠摯的敬意與祝福，感謝他們長年堅守崗位、守護海疆安全的辛勞。

    黃健忠市長代表馬公市民致贈泡麵一批，感謝海巡弟兄姊妹在風浪之間無怨無悔的付出；陳俊源中將則致贈養氣人蔘雞精，祝福所有值勤人員身體康健、士氣長存。

    副隊長陳富榮說，第八海巡隊長期駐守離島前線，執行任務多元且高風險，除防制走私偷渡、取締違法漁業外，更肩負救生救難與海洋保育等工作。今年以來，隊上已驅離中國漁船126艘、扣留2艘，並破獲越籍偷渡案20名、查獲大麻474公斤，同時辦理救援8件、為民服務3件、處理海事糾紛6件，績效顯著。

    黃健忠表示，海巡署是維護國家安全、海域治安與人民平安的重要力量。特別是在澎湖這片海洋城市，海巡人員不只是執法人員，更是守護市民安全的朋友。近年面對灰色地帶威脅與非法漁船頻繁入侵，第八海巡隊依然全年無休，堅守崗位、即時應變，以實際行動守護漁民的作業環境與居民的生命財產安全。期盼中央與地方攜手合作，讓海洋安全、民眾安居與城市發展能夠並行，持續守護這片澎湖藍。

    馬公市公所與澎防部，聯袂展現離島居民齊心防禦決心。（馬公市公所提供）

    馬公市公所與澎防部，聯袂展現離島居民齊心防禦決心。（馬公市公所提供）

