    社會

    結構技師鑑定南門市場災後安全 桃市府盼農曆年前讓攤商營業

    2025/11/07 19:10 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市經濟發展局副局長陳炳仲說明南門市場災後各種重建方案。（記者謝武雄攝）

    桃園市經濟發展局副局長陳炳仲說明南門市場災後各種重建方案。（記者謝武雄攝）

    桃園區南門市場5日晚間疑似電線走火發生火警，幾乎2/3攤位、數百攤商受影響，自救會今在南門市民活動中心開會，攤商、民代與桃園市政府代表討論後續事宜，經濟發展局副局長陳炳仲表示，已經盡快壓縮火災鑑識時間，結構技師已進場，將盡快從中繼市場，或是原地簡易修復尋找方案，希望明年農曆過年前恢復營業。

    南門市場自治會長鄭秀美說，希望市府、民代能替受害攤商爭取財損的補償與求償、盡快恢復營生，讓大家在過年前能有收入；她也抱怨相關單位一直未整頓取締文化街上私人攤販，消防安全也不完善，瓦斯桶、雜物亂堆在消防栓前，阻礙逃生，這次火災也可能是私人攤販電線走火釀禍，讓公有攤商飽受無妄之災，盼公權力介入管理。

    陳炳仲說明，市府最高原則「讓所有攤商盡快可以復業」，今同步進行建築物結構與水電安全檢查，力求受災攤商能在農曆年前恢復營業，另市府評估「中繼」與「臨時復業」兩大方案，前者需協助找到適當的中繼地點規劃攤位，後者考慮將燒毀鐵皮結構拆除後，採用簡易式的帳篷、搭配桌椅，設法提供基本水電，以臨時方法讓攤商先做生意。

    最後陳炳仲說，後續程序都受到結構安全鑑定牽制，各個環節環環相扣，市府針對未受損或結構未被燒到的攤位，在確保建築結構安全無虞後，請台電立刻復電，讓攤商先行營業；受損嚴重的51攤仍取決於結構檢視結果，若有危險仍需拆除。

