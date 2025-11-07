太子集團中籍幹部找立委協助入境 移民署：來台申請均依法審查

太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至還找立委協助入境，移民署回應，中國人士來台申請案，均依法查核及聯審、詳實審查。圖為檢警調4日赴太子集團和平大苑房產內搜索。（資料照）

從事跨國詐欺、博弈與洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁及查扣巨額不法資產；據了解，太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至還找立委協助入境。移民署回應，劉學鋒曾於2015年來台、李丞丞則於2017及2018年來台，針對中國人士來台申請案，均依法查核及聯審、詳實審查。

移民署回應，經瞭解，劉學鋒曾於2015年以「團體旅遊」事由來台，李丞丞則曾於2017年及2018年以「旅居海外陸人來台觀光」事由來台，但未曾受理2人以「專業商務」事由來台申請案。

請繼續往下閱讀...

移民署指出，平時即提供社會各界諮詢相關法令及申請須知規定，針對中國人士來台申請案，均依法查核及聯審，詳實審查，並主動適時通報違法情資，與相關機關共同打擊非法案件。

據本報調查發現，陳志每隔一段時間會派核心幹部來台，除掌握據點工作情形，還負責線上博弈技術開發管理、集團資產業務等，其中主要核心中籍幹部劉學鋒、李丞丞多次入台，由於身分是中國籍須向內政部移民署提出來台許可申請，但奇怪的是2人每次申請都拿不同護照，加上來台出入場合都是較敏感之處，早已被相關單位註記。

據了解，劉學鋒、李丞丞相當狡詐，知道無法順利入台，可找立委關說，於是2人分別找立委協助，目前相關單位已著手調查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法