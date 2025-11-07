為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    太子集團中籍幹部找立委協助入境 移民署：來台申請均依法審查

    2025/11/07 18:38 調查新聞中心／台北報導
    太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至還找立委協助入境，移民署回應，中國人士來台申請案，均依法查核及聯審、詳實審查。圖為檢警調4日赴太子集團和平大苑房產內搜索。（資料照）

    太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至還找立委協助入境，移民署回應，中國人士來台申請案，均依法查核及聯審、詳實審查。圖為檢警調4日赴太子集團和平大苑房產內搜索。（資料照）

    從事跨國詐欺、博弈與洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁及查扣巨額不法資產；據了解，太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至還找立委協助入境。移民署回應，劉學鋒曾於2015年來台、李丞丞則於2017及2018年來台，針對中國人士來台申請案，均依法查核及聯審、詳實審查。

    移民署回應，經瞭解，劉學鋒曾於2015年以「團體旅遊」事由來台，李丞丞則曾於2017年及2018年以「旅居海外陸人來台觀光」事由來台，但未曾受理2人以「專業商務」事由來台申請案。

    移民署指出，平時即提供社會各界諮詢相關法令及申請須知規定，針對中國人士來台申請案，均依法查核及聯審，詳實審查，並主動適時通報違法情資，與相關機關共同打擊非法案件。

    據本報調查發現，陳志每隔一段時間會派核心幹部來台，除掌握據點工作情形，還負責線上博弈技術開發管理、集團資產業務等，其中主要核心中籍幹部劉學鋒、李丞丞多次入台，由於身分是中國籍須向內政部移民署提出來台許可申請，但奇怪的是2人每次申請都拿不同護照，加上來台出入場合都是較敏感之處，早已被相關單位註記。

    據了解，劉學鋒、李丞丞相當狡詐，知道無法順利入台，可找立委關說，於是2人分別找立委協助，目前相關單位已著手調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播