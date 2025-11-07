前六腳鄉代會主席表哥廟祝涉當白手套受賄40萬 嘉檢追加起訴

嘉義地檢署。（資料照）

嘉義地檢署偵辦嘉義縣前六腳鄉民代表會主席黃明世涉貪污案，發現黃明世以擔任「查仙宮」廟祝的黃姓表哥名義，向欲申請養雞場業者索討「回饋金」40萬元，近日依違反貪污治罪條例罪嫌，追加起訴黃姓廟祝。

黃姓廟祝否認否認有權勢、索討財物犯行，辯稱是2名養雞場業者與居民協調好，5萬元給查仙宮、10萬元給居民、5萬元給李某，他只是轉交而已。

追加起訴書指出，黃明世2014年至2022年擔任六腳鄉代會主席，利用對鄉公所有行使審議、質詢、監督權限，有監督轄內工程進行及舉發違法之責，對六腳鄉公所有建議及施壓權勢，以有民眾陳情，要先停工待與民眾協調好再開工等理由，2018年1月間行文六腳鄉公所撤銷原本已簽核給2名業者的使用執照，黃明世後續以「監督六腳鄉畜牧場業務專案小組」召集人名義，多次會勘提出質疑及缺失，再於同年4月至7月間，邀約2名業者到服務處協商，要求業者做地方回饋，每年各支付回饋金50萬元等語。

追加起訴書指出，2名養雞場業者唯恐不答應其要求，黃將利用權勢不同意鄉公所核發相關證照及畜牧場登記證，經討價還價後，迫於無奈同意每年各支付10萬元回饋金，並經黃明世指示，2018年、2019年分別匯款共40萬元到黃姓廟祝帳戶，由黃姓廟祝支配花用，全案經法務部調查局航業調查處高雄調查站移送嘉檢偵辦，近日偵查終結，依涉嫌貪污治罪條例追加起訴黃姓廟祝。

