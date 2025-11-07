為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嚇破膽！台中女街友揮舞利剪作勢攻擊 3女高中生狂奔躲商家求救

    2025/11/07 18:08 記者許國楨／台中報導
    台中市3名女高中生6日晚間放學途中，驚見1名婦人揮舞利剪作勢攻擊逼近，嚇得拚命逃進店家求援，警方獲報後迅速查出婦人街友身分，當晚即在經常出沒地點將人查獲、起出剪刀1把。（警方提供）

    台中市3名女高中生6日晚間放學途中，驚見1名婦人揮舞利剪作勢攻擊逼近，嚇得拚命逃進店家求援，警方獲報後迅速查出婦人街友身分，當晚即在經常出沒地點將人查獲、起出剪刀1把。（警方提供）

    台中市3名女高中生6日晚間放學途中，驚見1名婦人揮舞利剪作勢攻擊逼近，嚇得拚命逃進店家求援，警方獲報後組成專案小組，迅速查出婦人街友身分，當晚即在經常出沒地點將人查獲，起出剪刀1把，全案依恐嚇公眾罪嫌送辦。

    這起事件發生在6日晚間6時27分，地點在台中市東區復興路四段、靠近台中火車站一帶，3名女高中生當時結束社團活動準備搭車返家，走在路上時，前方突然出現1名穿綠衣、黑褲中年婦人，手中拿著1把剪刀，一邊朝她們比劃，一邊碎唸不明話語。

    女學生感覺不對勁、還來不及反應，婦人竟作勢上前，驚恐之下立刻轉身狂奔，沿路尖叫求救，並衝進距現場約50公尺處一間商家，店員突見3名女孩衝進門，氣喘吁吁地喊：「有人拿剪刀追我們！」店員連忙讓她們坐下休息，並觀察外頭情況。

    隨後果然見1名女子拿剪刀往新時代方向走去，立即報案，之後更貼心護送女學生一路到台中火車站，確保安全返家。轄區第三分局同時間接獲校方報案，立刻調閱監視器查訪沿線民眾，確認涉案女子特徵與轄區列管44歲黃姓女街友相符，立即前往常出現地點查處，並查扣犯案工具剪刀1把，詢後依刑法恐嚇公眾罪函請台中地檢署偵辦。

    警方表示，為避免引起恐慌，已將查處情形告知校方轉知學生，讓學生及家長安心，同時呼籲民眾，外出時如發現有行為怪異人士，請立即撥打110通報，對於任何影響公共安全之行為，警方絕不允許並依法究辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播