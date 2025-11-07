嚇破膽！台中女街友揮舞利剪作勢攻擊 3女高中生狂奔躲商家求救

台中市3名女高中生6日晚間放學途中，驚見1名婦人揮舞利剪作勢攻擊逼近，嚇得拚命逃進店家求援，警方獲報後迅速查出婦人街友身分，當晚即在經常出沒地點將人查獲、起出剪刀1把。（警方提供）

台中市3名女高中生6日晚間放學途中，驚見1名婦人揮舞利剪作勢攻擊逼近，嚇得拚命逃進店家求援，警方獲報後組成專案小組，迅速查出婦人街友身分，當晚即在經常出沒地點將人查獲，起出剪刀1把，全案依恐嚇公眾罪嫌送辦。

這起事件發生在6日晚間6時27分，地點在台中市東區復興路四段、靠近台中火車站一帶，3名女高中生當時結束社團活動準備搭車返家，走在路上時，前方突然出現1名穿綠衣、黑褲中年婦人，手中拿著1把剪刀，一邊朝她們比劃，一邊碎唸不明話語。

女學生感覺不對勁、還來不及反應，婦人竟作勢上前，驚恐之下立刻轉身狂奔，沿路尖叫求救，並衝進距現場約50公尺處一間商家，店員突見3名女孩衝進門，氣喘吁吁地喊：「有人拿剪刀追我們！」店員連忙讓她們坐下休息，並觀察外頭情況。

隨後果然見1名女子拿剪刀往新時代方向走去，立即報案，之後更貼心護送女學生一路到台中火車站，確保安全返家。轄區第三分局同時間接獲校方報案，立刻調閱監視器查訪沿線民眾，確認涉案女子特徵與轄區列管44歲黃姓女街友相符，立即前往常出現地點查處，並查扣犯案工具剪刀1把，詢後依刑法恐嚇公眾罪函請台中地檢署偵辦。

警方表示，為避免引起恐慌，已將查處情形告知校方轉知學生，讓學生及家長安心，同時呼籲民眾，外出時如發現有行為怪異人士，請立即撥打110通報，對於任何影響公共安全之行為，警方絕不允許並依法究辦。

