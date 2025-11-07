為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男檢摸帥警大腿遭調職》因喪妻轉性? 醫師：重大壓力不會轉變性向

    2025/11/07 17:34 記者陳鳳麗／南投報導
    王姓檢察官曾任職南投地檢署，很多人認為他喪妻打擊大而轉性，精神科醫師則說，重大壓力事件不會讓性向轉變。（記者陳鳳麗攝）

    王姓檢察官曾任職南投地檢署，很多人認為他喪妻打擊大而轉性，精神科醫師則說，重大壓力事件不會讓性向轉變。（記者陳鳳麗攝）

    摸帥警大腿而涉性騷案檢察官遭判免除檢察官職務，法界人士認為該檢察官深受妻子病逝打擊而轉性。衛福部草屯療養院精神科醫師蔡其晉表示，一般人不會因重大壓力就轉變性向，該位檢察官喪妻多年，喪偶已非重大壓力事件；有些人會潛在喜歡同性，只是程度不同，多元社會的現在，性向問題並不需要治療輔導。

    涉及對年輕警察言語和肢體性騷擾的王姓檢察官，承辦過不少大案，法界人士對他遭懲戒法院判處免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官，都感到不勝唏噓，也有人認為他與妻子感情甚篤，是因妻子病逝深受大打擊而轉性。

    衛福部草屯療養院精神科醫師蔡其晉表示，該案例的資料很少，不過在現實社會中，很多人並非百分之百喜歡異性或百分百喜歡同性，而是會有不同的比例，例如有7成喜歡異性、3成喜歡同性，而這30%的喜歡會潛藏起來，推測該檢察官原來就有部分潛在喜歡同性的特質，而他在某些環境下將其顯現出來。

    蔡其晉也說，該位檢察官喪妻多年，喪偶對他來說已非重大壓力事件，況且重大壓力事件可能會改變一個人的個性、生活型態，但很少會讓性向改變。至於性向問題，在多元社會的現在，並不需要治療輔導，除非是很難控制某些行為，才要找心理師或醫師諮商。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播