太子集團案抓到的都是人頭老闆！律師曝：幕後掌門人很難抓

檢警近日大動作掃蕩柬埔寨太子集團在台據點，核心成員多人遭羈押。律師陳君瑋認為，現在抓到的都是人頭老闆而已，詐騙集團的真實幕後掌門人是很難抓到的。

陳君瑋近日在臉書粉絲團發文對太子集團詐騙發表看法。他表示，現在抓到的都是人頭老闆而已。他指出，「詐騙集團的真實幕後掌門人，是很難抓到的。」

陳君瑋透露，自己處理過很多詐騙集團案件，從最古老的「廣西南寧詐欺案」，最低階的龐氏騙局，到不動產租賃詐騙、電信詐騙、再到靈骨塔詐騙、愛情詐騙、虛擬貨幣詐騙。他有兩個「基本方針」要分享給大家：一、不要貪心，就不會被騙。二、夜深人靜很孤單，找自己好閨蜜聊天，不要亂上網。

陳君瑋提醒，任何事情都能詐騙，詐騙騙的表面是錢，實際上騙的是心，「你的心不要任意被牽著鼻子走，就不會受騙。」最後他也推薦，可以去看Netflix影集「回魂計」，跟現實詐騙世界有幾分神似，「了解人性的貪婪與慾望，就有機會避開陷阱」。

