為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    太子集團案抓到的都是人頭老闆！律師曝：幕後掌門人很難抓

    2025/11/07 17:25 即時新聞／綜合報導
    檢警調4日赴太子集團用犯罪所得在台購入的和平大苑房產內搜索。（調查局提供）

    檢警調4日赴太子集團用犯罪所得在台購入的和平大苑房產內搜索。（調查局提供）

    檢警近日大動作掃蕩柬埔寨太子集團在台據點，核心成員多人遭羈押。律師陳君瑋認為，現在抓到的都是人頭老闆而已，詐騙集團的真實幕後掌門人是很難抓到的。

    陳君瑋近日在臉書粉絲團發文對太子集團詐騙發表看法。他表示，現在抓到的都是人頭老闆而已。他指出，「詐騙集團的真實幕後掌門人，是很難抓到的。」

    陳君瑋透露，自己處理過很多詐騙集團案件，從最古老的「廣西南寧詐欺案」，最低階的龐氏騙局，到不動產租賃詐騙、電信詐騙、再到靈骨塔詐騙、愛情詐騙、虛擬貨幣詐騙。他有兩個「基本方針」要分享給大家：一、不要貪心，就不會被騙。二、夜深人靜很孤單，找自己好閨蜜聊天，不要亂上網。

    陳君瑋提醒，任何事情都能詐騙，詐騙騙的表面是錢，實際上騙的是心，「你的心不要任意被牽著鼻子走，就不會受騙。」最後他也推薦，可以去看Netflix影集「回魂計」，跟現實詐騙世界有幾分神似，「了解人性的貪婪與慾望，就有機會避開陷阱」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播