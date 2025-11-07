太子集團「二當家」吞9億！黑吃黑內鬥曝光 法界：揭跨國洗錢網關鍵拼圖

太子集團在台據點近期遭掃蕩，法界人士指出，二當家張剛耀「9億內鬥案」為檢警調偵辦本案的關鍵拼圖之一。圖為太子控股集團董事長陳志。（擷取自太子控股集團官網）

檢警近日大動作掃蕩柬埔寨太子集團在台據點，核心成員已有4人遭羈押。法界人士指出，早在去年台北地方法院的一則民事判決中，就已透露這個跨國犯罪網絡如何長期在台操作洗錢布局，也揭示集團內部早年爆發的「黑吃黑」內鬥，其中資金糾葛高達9億元，再度浮現集團內部的權力爭奪，也成為檢警調偵辦本案的關鍵拼圖之一。

調查顯示，太子集團早在2016年即將台灣列為金流中轉與洗錢基地之一，然而在正式插旗前高層間就爆發資金糾葛，金額高達9億元，為後續派系重整埋下伏筆。太子集團早期在台操盤手、新加坡籍男子張剛耀，被控未經母公司授權，擅自挪用集團旗下公司資金逾新台幣9億元，最終遭法院判決須連帶賠償四家公司共逾2600萬美元及新台幣6793萬元。

北院民事判決指出，張剛耀奉太子集團指派來台設立外資公司處理投資與資金運作，旗下包括澄碩、邁羽、睿督及博居等公司，名義上為獨立法人，實際皆受集團控制。張擔任公司實質負責人，並委由林泰榕保管公司大小章。

然而，張剛耀在2020年底至2021年間，未經母公司同意，指示林泰榕交出公司印章，再由名義負責人臨櫃操作，將公司在元大銀行帳戶資金轉入個人帳戶，合計侵占金額高達美金2651萬餘元及新台幣6793萬餘元。北院審理後認定，張未善盡公司法第23條忠實義務，侵占行為明顯違法；林泰榕明知未授權仍交印章，構成共同侵權，兩人須連帶賠償四家公司損失。

太子集團早年在東南亞以金融、地產及網路博弈起家，美國今年已起訴主腦陳志，並制裁其左右手李添及旗下9家公司。台灣檢、調、警掌握，陳志早在2016年派張剛耀來台設立「天旭」、「台灣太子」等公司作為金流樞紐，惟張後來「黑吃黑」私吞9億資金，導致集團震怒，改派李添來台重整。

有法界人士分析，這起金流侵占事件不僅揭露太子集團內部的權力爭奪，也凸顯跨國犯罪組織以投資名義滲透金融體系。而隨著檢警掃蕩行動全面展開，這起被法院認定的「9億內鬥案」，也意外成為揭露集團內部權力糾葛的關鍵拼圖之一，包括張剛耀未經授權挪用資金、林泰榕交出公司印章的責任、集團旗下公司的實際控制與資金流向，以及和平大苑豪宅、超跑、車位等資產是否涉及洗錢。

此外，有關海外資金流向、銀行背景人物王昱棠的角色、境外股東與代理人、未公開資產、內部高層派系更替，以及與台灣第三方合作關係的牽連等疑點，檢警目前仍持續深入釐清。

