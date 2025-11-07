為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    分手後凌晨、清晨狂叩騷擾電話 恐怖情人辯「誤撥」遭判罰

    2025/11/07 16:34 記者林嘉東／基隆報導
    陳姓男子與女友分手後，打電話騷擾報復，受到保護令後，變本加厲在凌晨、清晨打電話騷擾。基隆地院判罰陳男5萬5000元罰金。（資料照）

    陳姓男子與女友分手後，打電話騷擾報復，受到保護令後，變本加厲在凌晨、清晨打電話騷擾。基隆地院判罰陳男5萬5000元罰金。（資料照）

    陳男子與劉姓女友分手後，常打電話騷擾劉女，劉女不堪其擾聲請保護令獲准，未料陳男在收到保護令後，反變本加厲在凌晨、清晨打電話騷擾劉女，且接連打了34通電話。基隆地院審理後，將陳男依違反家庭暴力防治法判處拘役55日，得易科台幣5萬5000元罰金。

    判決指出，陳姓男子與前劉姓女友分手後，常在打電話騷擾劉女，劉女不堪其擾，向法院聲請民事通常保護令獲准，保護令自去年7月底生效，有效期間1年。

    未料，劉女聲請保護令獲准後，又接到陳男打來的騷擾電話，且在接下來的9個月，不定時在凌晨、清晨等時段接到陳男打來的騷擾電話，累計至今年4月間，共接到34通騷擾電話，讓劉女忍無可忍報警；警方獲報依劉女手機上顯示的電話號碼查出是陳男所申請電話。

    陳到案後辯稱，他真的沒有印象，沒有故意要打給劉女，如果有的話可能是誤撥、他不知道該門號號碼，且並未使用該門號過。不過警方查出，陳男在收到保護令前就以該手機門號打給劉女多次，且多在清晨時段，不可能誤撥。

    法官認為，陳在收到保護令後仍多次打電話給劉女多達34通，違反保護令規定不得騷擾劉女，與劉女接觸，甚至有跟蹤、通話、通信的聯絡行為，因此依犯家庭暴力防治法判處陳男拘役55天，得易科5萬5000元罰金。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

