彰化教保員不當管教153次求復職！法官不准：情節重大 解僱合法

針對李姓教保員不當管教，彰化縣議員許雅琳（右）今年7月陪同受害幼童家長召開記者會。（資料照）

彰化縣一名李姓女教保員今年7月被踢爆涉嫌不當對待幼生次數高達153次，遭任職的幼兒園解僱。李女不滿，提起訴訟要求確認僱傭關係存在，並請求給付薪資與獎金。不過，經彰化地方法院審理，法官當庭勘驗監視器畫面，認定李女確有多次拉扯、拖行、腳踢幼生等行為，情節重大，判決李女敗訴，駁回聲請。

此案在今年7月間被民代和家長踢爆，一名家長控訴，他2歲兒子屁股被塞異物，引發屁股異常紅腫，幼童哭喊「屁股痛痛」不要碰，事後更出現創傷後壓力症候群（PTSD），不僅躲進衣櫃尖叫、抗拒洗澡上廁所，半夜還會驚醒哭求：「老師不要⋯⋯finger inside（手指在裡面）！」

園方配合彰化縣府調查，調閱班級內監視器畫面後，意外發現李姓教保員自113年11月21日至28日期間，對班上幼生有多達153次不當管教行為。幼兒園依監視器畫面，李女確實對幼生拉扯、拖行、搖晃、揮打、甚至腳踢等粗暴舉動，當下造成幼生哭泣恐懼。園方認為其行為已嚴重違反《教保服務人員條例》及雙方勞動契約，因此在113年12月27日寄發存證信函，依《勞動基準法》規定予以解僱。

李姓教保員對犯行全盤否認，她主張，自己在幼兒園任職長達10年，從未有過任何懲處紀錄。監視器中的行為均「事出有因」，是在教導幼生，並非不當管教或體罰。即使法院認定她的行為失當，也應考量其為初犯，園方應採取記過、調職等其他懲戒手段，直接予以解僱並不符合「解僱最後手段性原則」，因此解僱並不合法。

法院當庭勘驗監視器畫面，認定李女對待幼生的動作「粗魯，明顯欠缺愛心、耐心」，已超出一般社會通念可忍受的程度，屬於情節重大的不當管教行為，確實違反勞動契約與《教保服務人員條例》。

判決書中也提到，李女並非初犯，過去就曾因不當管教行為被家長提告，並經彰化地檢署偵查，後來達成調解；園方也曾因她打幼生手掌、與多名搭班教師不合等問題進行口頭告誡。法院認為，在「不當管教零容忍」的教育現場，李女後續又拒絕認錯，導致家長與園方嚴重對立，已破壞勞雇間的信任基礎，因此認定幼兒園的解僱處分合法。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

