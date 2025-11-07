基隆暖暖興隆街邊坡坍塌 巨石掉落佔道幸無人傷亡

基隆市暖暖區興隆街通往基隆金寶塔方向，今天下午約下午1點半到2點間，靠山邊內側坡地坍塌，大石頭整片掉落，砸到興隆街柏油路面上碎落一地，所幸無人傷亡。（記者俞肇福攝）

基隆市在歷經長達10多天的雨下不停後，今天上午太陽終於露臉；或許是連日大雨導致山坡地土石含水量增加，今天一上午太陽高溫照射下，暖暖興隆街往基隆金寶塔、擁恆文化園區方向，今天下午約1點半到2點間邊坡土石坍塌，所幸當時並無車輛經過也未造成人員傷亡，但是由於興隆街雙線道被掉落的大石頭擋道無法通行，尚須等碎石機或怪手才能夠清運。

基隆市政府工務處目前已封閉車道，進行道路搶通作業，請用路人往返瑞芳地區改行源遠路為替代道路。災害處理期間，造成不便，敬請用路人諒解。

基隆市警察局第三分局警車在暖江橋頭轉興隆街口拉起封鎖線，基隆市警察局也委請新北市瑞芳警分局派員在道路另一頭封鎖，避免車輛進入，由於興隆街旁邊有自行車與行人健走的人行道，目前警方也拜託民眾暫時繞道。至於台62線萬瑞快速道路交通，則因位在興隆街上方，並不受影響。

