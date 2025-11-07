經營娃娃店被人闖入破壞 吃屎哥：「小草」求你們放過我

2名男子闖入吃屎哥游兆霖經營的娃娃店咆哮、破壞。（擷取自吃屎哥臉書）

網紅「吃屎哥」游兆霖在桃園市平鎮區南平路經營的娃娃店，6日晚間6點多，被2名男子闖入咆哮，出腳踹門並將酒瓶摔破在地上，吃屎哥懷疑2人是前來尋釁，事後PO網說道：「小草，求你們放過我！台灣沒有言論自由嗎？」平鎮警分局平鎮派出所已受理報案，將追查。

2名男子1人身穿白衣、1人身穿藍衣，當時進入娃娃店內，出腳踹門後離去，吃屎哥將監視器畫面與他查看店內過程，剪輯成影片PO網寫道：「社運分子吃屎哥...被藍白支持者砸店攻擊，整間店啤酒到處灑！...藍白支持者都是這種貨色嗎？不能有不同聲音嗎？我嚴重懷疑這些都是館粉！」並強調他會提告毀損、恐嚇、民事損害求償。

吃屎哥認為，前民眾黨主席柯文哲交保當天，他在台北地方法院門口撒冥紙，不慎丟到柯文哲的頭之後，就遇上小草湧入他的個人臉書留下不堪入目字句、臉書被檢舉而停權等狀況，還好他申訴並檢附未違反規定資料，臉書才能恢復使用；原以為報復行動已落幕，豈料6日再遇上2名男子闖入他的娃娃機店搗亂。

吃屎哥游兆霖拍影片說道：「小草，求你們放過我！」（擷取自吃屎哥臉書）

