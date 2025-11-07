為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    酒駕時速108公里逆向撞死騎士後逃逸 判刑2年、緩刑5年

    2025/11/07 15:43 記者葉永騫／屏東報導
    肇事現場民眾外出查看。（民眾提供）

    肇事現場民眾外出查看。（民眾提供）

    男子劉昊玥與友人飲酒後，於112年9月11日凌晨駕車行經九如鄉東寧路與東晉街交叉路口時，高速108公里逆向行駛，追撞楊姓民眾的機車，造成楊男當場死亡，劉某則徒步逃離事故現場，由於事後與被害人家屬達成和解，屏東地方法院國民法官審判處有期徒刑2年，緩刑5年。

    判決書指出，劉昊玥於112年9月10日23時許在屏東縣九如鄉某友人住處飲酒，體內酒精濃度已逾吐氣酒精濃度每公升0.25毫克，但在11日凌晨1時仍駕駛車輛上路，行經九如鄉東寧路由西向東行駛至該路段與東晉街交叉路口時，以時速高達108公里之速度超速並跨越雙黃線逆向行駛，追撞同向行駛在前進行左轉的楊姓男子所騎乘之機車，致楊男人車倒地，顱內出血當場死亡，劉昊玥下車查看後，未報警處理，亦未停留現場，更未採取任何救護措施，逕自徒步逃離事故現場。

    屏東地方法院採取國民法官進行審判，由3名法官及6名國民法官審理，判處劉昊玥犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑1年8月；又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，處有期徒刑10月。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期內付保護管束，並提供120小時之義務勞務。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    肇事現場警方前往勘查。（民眾提供）

    肇事現場警方前往勘查。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播