酒駕時速108公里逆向撞死騎士後逃逸 判刑2年、緩刑5年

肇事現場民眾外出查看。（民眾提供）

男子劉昊玥與友人飲酒後，於112年9月11日凌晨駕車行經九如鄉東寧路與東晉街交叉路口時，高速108公里逆向行駛，追撞楊姓民眾的機車，造成楊男當場死亡，劉某則徒步逃離事故現場，由於事後與被害人家屬達成和解，屏東地方法院國民法官審判處有期徒刑2年，緩刑5年。

判決書指出，劉昊玥於112年9月10日23時許在屏東縣九如鄉某友人住處飲酒，體內酒精濃度已逾吐氣酒精濃度每公升0.25毫克，但在11日凌晨1時仍駕駛車輛上路，行經九如鄉東寧路由西向東行駛至該路段與東晉街交叉路口時，以時速高達108公里之速度超速並跨越雙黃線逆向行駛，追撞同向行駛在前進行左轉的楊姓男子所騎乘之機車，致楊男人車倒地，顱內出血當場死亡，劉昊玥下車查看後，未報警處理，亦未停留現場，更未採取任何救護措施，逕自徒步逃離事故現場。

請繼續往下閱讀...

屏東地方法院採取國民法官進行審判，由3名法官及6名國民法官審理，判處劉昊玥犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑1年8月；又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，處有期徒刑10月。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期內付保護管束，並提供120小時之義務勞務。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

肇事現場警方前往勘查。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法