中和違建養生館3度藏色 新北市府上月強制拆除「斷根」

中和區一處違建養生館，因假藉按摩名義暗藏色情交易，在去年及今年內3度遭中和警分局查獲。（記者鄭景議翻攝）

新北市中和區一處違建養生館，因假藉按摩名義暗藏色情交易，在去年及今年內3度遭中和警分局查獲，嚴重妨害社會風化。由於該業者多次累犯且毫無悔意，中和警分局與新北市政府硬起來，將該違建列為強制拆除案件，並於今年10月底指派市府拆除大隊進場執行，徹底將不法場所「斷根」。

中和警分局指出，該違建養生館由於屢勸不聽、持續違法經營色情交易，違反社會秩序維護法及刑法妨害風化相關規定。警方除依法偵辦外，經市府公安稽查小組主席裁示，依法將該場所列入強制拆除案件，以維護公共安全與社會秩序，展現市府整治色情場所之決心。

中和警分局長陳宇桓表示，警方將持續加強轄內各類特種行業查察，對於違法營業及妨害風化行為，絕不寬貸，並將與市府相關單位密切合作，落實「斷根不法、還地於民」的決心。陳宇桓呼籲業者切勿心存僥倖，以合法經營為原則，共同維護良好社會風氣。

新北市今年10月底指派市府拆除大隊進場執行，徹底將不法場所「斷根」。（記者鄭景議翻攝）

