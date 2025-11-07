為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    相約母親牌位前共赴黃泉 台中「妹死兄獨活」涉加工自殺起訴

    2025/11/07 15:26 記者許國楨／台中報導
    檢方相驗當天，警方攜帶一大箱證物配合勘驗。（資料照）

    檢方相驗當天，警方攜帶一大箱證物配合勘驗。（資料照）

    台中市北區今年3月發生一起悲劇，52歲陳姓男子與同母異父45歲林姓妹妹，因生活與感情困擾心情低落，相約母親牌位前飲酒輕生，結果林女不幸死亡，陳男則獨自存活，檢方認定陳男在事件中有協助行為，符合「故意行為致人於死」，近日依加工自殺罪嫌起訴，後續將由台中地院國民法庭審理。

    經查，陳男離婚後獨自經營熱炒店，因生意不佳加上感情與經濟壓力，情緒長期低落，3月15日，他先至北屯區購物，隨後以簡訊邀妹妹見面，2人在陳男租處飲酒聊天，酒過三巡，林女得知哥哥有輕生念頭原想勸阻，卻因自身婚姻與生活困境，產生共鳴，決定與哥哥一同尋短，選擇在已故母親牌位前共赴黃泉。

    翌日下午1時許，陳男甦醒，發現林女已失去生命跡象，慌張之下通知友人協助報警，警方到場，發現現場留有燒炭痕跡及火盆，林女明顯死亡，查扣酒瓶及粉色藥袋等證物，無外力或打鬥痕跡，案經檢方調查後偵結起訴。

    檢方指出，陳男因刑事案件、感情問題及生活壓力，心情不佳，竟協助妹妹輕生行為，符合刑法中加工自殺罪構成要件，後續將由台中地院國民法官審理此案。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980


    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播