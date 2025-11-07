相約母親牌位前共赴黃泉 台中「妹死兄獨活」涉加工自殺起訴

檢方相驗當天，警方攜帶一大箱證物配合勘驗。（資料照）

台中市北區今年3月發生一起悲劇，52歲陳姓男子與同母異父45歲林姓妹妹，因生活與感情困擾心情低落，相約母親牌位前飲酒輕生，結果林女不幸死亡，陳男則獨自存活，檢方認定陳男在事件中有協助行為，符合「故意行為致人於死」，近日依加工自殺罪嫌起訴，後續將由台中地院國民法庭審理。

經查，陳男離婚後獨自經營熱炒店，因生意不佳加上感情與經濟壓力，情緒長期低落，3月15日，他先至北屯區購物，隨後以簡訊邀妹妹見面，2人在陳男租處飲酒聊天，酒過三巡，林女得知哥哥有輕生念頭原想勸阻，卻因自身婚姻與生活困境，產生共鳴，決定與哥哥一同尋短，選擇在已故母親牌位前共赴黃泉。

翌日下午1時許，陳男甦醒，發現林女已失去生命跡象，慌張之下通知友人協助報警，警方到場，發現現場留有燒炭痕跡及火盆，林女明顯死亡，查扣酒瓶及粉色藥袋等證物，無外力或打鬥痕跡，案經檢方調查後偵結起訴。

檢方指出，陳男因刑事案件、感情問題及生活壓力，心情不佳，竟協助妹妹輕生行為，符合刑法中加工自殺罪構成要件，後續將由台中地院國民法官審理此案。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

