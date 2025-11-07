為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    詐團車手拒捕開車衝撞 警對空鳴槍逮人

    2025/11/07 15:26 記者徐聖倫／新北報導
    監視器拍下警方的偵防車，擋住犯嫌藍色汽車去路。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下警方的偵防車，擋住犯嫌藍色汽車去路。（記者徐聖倫翻攝）

    黃姓女子遭詐騙集團以陌生訊息自稱是「鄰居」，誘騙黃女加入詐團假投資群組，聲稱投資虛擬貨幣能夠大賺一筆，黃女信以為真，上月面交損失110萬元，後驚覺遭詐於是報警。新北市刑警大隊獲報著手偵辦，昨前往中和區逮捕車手，不料遭車手開車衝撞，警方對空鳴槍示警，車手才乖乖就範。

    據悉，黃女前陣子LINE上收到一則ID為「滄海桑田」的陌生訊息，自稱是黃女的鄰居，順利攀談後開始利用話術洗腦，聲稱投資虛擬貨幣穩賺不賠，黃女心動一時不察，加入詐團LINE群組，還答應對方面交現金。

    黃女在10月初與詐團車手相約，面交了110萬元，之後被親朋好友得知此事，眾人紛紛提醒她應該是遇到詐騙，她才趕緊報警處理。新北市刑大偵六隊獲報將計就計，請黃女約車手，假稱要再面交50萬元，請君入甕。

    昨日下班時段，偵六隊提前部署，在中和區建一路、建二路口布下埋伏警力，黃女準時出面假意面交，果然順利等到自稱「幣商」的20歲詐團張姓車手。黃女將現金拿給坐在汽車上的張男，警方見時機成熟一擁而上，張男見苗頭不對，即刻催油門落跑。

    這其間張男衝撞警方的偵防車拒捕，偵六隊員當場對空鳴槍示警，剛好張男也被卡在下班車潮中，警方逮捕張男與同車的女友。

    警方表示，張男沒有搜到違禁品，他承認受雇詐團當車手，但詐團詳細資料他則不知。警詢後，依詐欺罪將張男與其女友送辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

