    首頁 > 社會

    大貨車駕駛忘將貨艙門上鎖 貨物散落一地警方要罰

    2025/11/07 15:38 記者歐素美／台中報導
    王姓男子駕駛大貨車行經台中市梧棲區台灣大道，左轉港埠路口時，因未將貨艙門上鎖，造成貨物散落一地。（民眾提供）

    今天上午11時45分，王姓男子駕駛大貨車行經台中市梧棲區台灣大道，左轉港埠路口時，因未將貨艙門上鎖，造成貨物散落，所幸未造成傷亡，清水警分局獲報立即派員到場警戒及疏導交通，警方依道路交通管理處罰條例舉發，將處以3000元以上、18000元以下罰鍰，掉落物至下午2時35分清理完畢，恢復正常交通。

    警方調查指出，今天上午11時45分，王男（32歲）駕駛大貨車行經梧棲區台灣大道左轉港埠路口時，因未將貨艙門上鎖造成貨物散落，幸未造成傷亡，警方獲報後立即派員到場警戒及疏導交通，以防事故發生。

    警方依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款「所載貨物脫落、掉落」舉發，將處以3000元以上、18000元以下罰鍰，現場並於下午2時35分清理完畢，恢復正常交通。

    警方呼籲駕駛人務必在出車前檢查車門有無緊閉，避免掉落、滲漏或飛散，以維護用路人生命、財產安全。

