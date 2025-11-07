為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    光天化日四下無人 竹市白衣白褲男偷走腸粉店2萬現金

    2025/11/07 15:17 記者洪美秀／新竹報導
    光天化日下行竊逃逸！新竹市有白衣褲竊賊偷走西大路一家廣東腸粉店內2萬現金逃逸，過程都被監視器拍下來。（取自臉書社群貼文）

    新竹市西大路一家腸粉店6日下午1點多，因老闆店門未鎖暫時離開處理事情，沒想到1名身穿白色上衣及白色七分褲的瘦高男子竟闖入店內，趁店內無人，將收銀機內現金全部偷走，要離開時正好碰到返家的老闆，老闆發現不對勁追上去，男子已快速逃逸無蹤，店家也立即報案，損失金額大約2萬元，警方已根據監視器相關影像，鎖定特定男子，將循線追捕。

    警方指出，店家老闆6日當天工作告一段落，店門未鎖短暫離開處理事情，結果1名男子徒步進入店內，發現店內無人，竊走放置在櫃檯內的現金2萬元後離開，恰巧撞見返家的老闆，老闆見狀上前制止及抓竊賊，但追趕未及，讓竊賊得手後逃逸。經老闆報警，警方已調閱路口監視器，發現嫌疑人以徒步奔跑方式逃離，並在新竹火車站前死角處消失，目前無法確認有無乘坐計程車離開，已擴大調閱監視器追查中。

    新竹市西大路一家腸粉店6日下午1點多，因老闆店門未鎖暫時離開處理事情，沒想到有人闖入店內，趁店內無人，將收銀機內現金全部偷走。（取自網路照片）

