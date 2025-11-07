錶商夫婦攜5支百達翡麗面交 竟遭強盜集團持電擊棒搶劫

強盜集團企圖行搶二手百達翡麗「金鷹」、「海底探險」等5支不同款式百萬名錶，經被害人反擊而未遂。（民眾提供）

一對經營二手名錶店的夫妻，上月初攜帶百達翡麗「金鷹」、「海底探險」等5支不同款式百萬名錶，南下高雄某大飯店包廂買賣，不料對方2男1女竟是假買真搶，涉嫌持電擊棒行搶，夫妻拚命反抗，才令對方失手逃離，警方獲報循線緝捕7嫌，依涉加重詐欺、強盜、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

檢警懷疑另有共犯在逃，且有串供之餘，對李嫌、鍾嫌、2位鄭嫌共4人，提起聲押獲准。

請繼續往下閱讀...

據了解，強盜名錶未遂案發生於上月5日，被害人夫妻檔名錶商特地依約南下高雄漢來大飯店包廂交易二手名錶，錶商以為迎來了一筆大生意，帶著每支行情價約300多萬的百達翡麗「海底探險家」3支、2支「金鷹」（其中1支行情價高達500多萬元）。

當時「買家」來了2男1女，過程中，其中1男突然亮出電擊棒欲強搶名錶，男負責人奮力抵抗，3嫌最後失手逃逸，警方獲報組成專案，調閱相關監視器以車追人，分別於10月6、7日在台北市拘提鄭嫌（29歲）、桃園市拘提鍾嫌（女、44歲）、雲林縣拘提李嫌（40歲）等3名主嫌到案，同時間並將2名幕後主嫌及一名共犯查緝到案。

專案小組最後鎖定該強盜集團首腦查姓男子（29歲）負責控盤，11月5日循線持拘票，前往台北市區將他拘提到案，經查該詐騙集團專以「假買家騙賣家」手法，將被害人誘騙南下高雄交易名錶再行搶，全案調查後該等7名犯嫌依涉加重詐欺、強盜、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

二手名錶商夫妻遇強盜集團，假買真搶遭電擊攻擊，高雄警方循線逮獲7嫌。（民眾提供）

二手名錶商夫妻遇強盜集團，假買真搶遭電擊攻擊雄警逮7嫌。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法