為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》關務署人員機上涉性騷空姐 還威脅「下機單獨檢查」：只是給小教訓

    2025/11/07 15:35 記者劉詠韻／台北報導
    財政部關務署台北關黃姓巡緝課員3日返台班機上疑似揩油空服員，遭制止後仍要求空服員單獨下機檢查行李。示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    財政部關務署台北關黃姓巡緝課員3日返台班機上疑似揩油空服員，遭制止後仍要求空服員單獨下機檢查行李。示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    首次上稿：14:50
    更新時間：15:35

    關務署台北關一名黃姓巡緝課員本月3日（週一）搭乘長榮航空從慕尼黑返台班機時，疑似對一名空服員性騷擾，並自稱海關要求對方下機單獨接受行李檢查，甚至語帶威脅稱「只是給她一個小小的教訓！」，讓空服員心生恐懼。航班抵台後，該名空服員立即赴航警局報案，控訴遭恐嚇及性騷擾；據了解，本案目前已進入司法調查程序，台北關已先將黃男調職並靜待調查。

    知情人士透露，黃員在飛機上當空服員遞送水杯時，先趁機揩油對方的手，隨後再送餐時，又舉起手機對她拍攝。遭到空服員制止後，黃員連忙否認，隨後又自稱為海關人員，並要求空服員下機後單獨至海關紅線櫃檯接受行李檢查，更稱海關管台灣旅客、所有外國旅客，比外交部管得更多，「你們要全組去檢查？還是她一人去檢查？別來殺價！只是給她一個小小的教訓！」

    該名空服員除感被偷拍的不適，更覺遭到威脅並心生恐懼，待航班抵台後，約4日上午至航警局報案，內容包括旅客恐嚇及性騷擾。

    警詢時，黃員表示，因近期與妻子鬧離婚官司，而妻子也已申請家暴令，加上當下飛行等壓力，進而導致心情不好，堅決否認全程有肢體接觸，強調拍照事件純屬誤會，僅正常要求空服員到紅線櫃檯收檢。

    據悉，本案目前已進入司法調查程序，台北關目前已先將他調職靜待調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播