獨家》關務署人員機上涉性騷空姐 還威脅「下機單獨檢查」：只是給小教訓

關務署台北關一名黃姓巡緝課員本月3日（週一）搭乘長榮航空從慕尼黑返台班機時，疑似對一名空服員性騷擾，並自稱海關要求對方下機單獨接受行李檢查，甚至語帶威脅稱「只是給她一個小小的教訓！」，讓空服員心生恐懼。航班抵台後，該名空服員立即赴航警局報案，控訴遭恐嚇及性騷擾；據了解，本案目前已進入司法調查程序，台北關已先將黃男調職並靜待調查。

知情人士透露，黃員在飛機上當空服員遞送水杯時，先趁機揩油對方的手，隨後再送餐時，又舉起手機對她拍攝。遭到空服員制止後，黃員連忙否認，隨後又自稱為海關人員，並要求空服員下機後單獨至海關紅線櫃檯接受行李檢查，更稱海關管台灣旅客、所有外國旅客，比外交部管得更多，「你們要全組去檢查？還是她一人去檢查？別來殺價！只是給她一個小小的教訓！」

該名空服員除感被偷拍的不適，更覺遭到威脅並心生恐懼，待航班抵台後，約4日上午至航警局報案，內容包括旅客恐嚇及性騷擾。

警詢時，黃員表示，因近期與妻子鬧離婚官司，而妻子也已申請家暴令，加上當下飛行等壓力，進而導致心情不好，堅決否認全程有肢體接觸，強調拍照事件純屬誤會，僅正常要求空服員到紅線櫃檯收檢。

據悉，本案目前已進入司法調查程序，台北關目前已先將他調職靜待調查。

