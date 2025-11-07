為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄女騎士疑閃避道路施工 機車左偏擦撞公車倒地好驚險

    2025/11/07 14:13 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市公車與1輛機車今早在建工路發生擦撞車禍。（民眾提供）

    高雄市公車與1輛機車今早在建工路發生擦撞車禍。（民眾提供）

    高雄市三民區建工路今（7）日上午8點多上班尖峰時間，發生一起公車與機車的碰撞車禍，楊姓女騎士（48歲）騎乘機車沿建工路往東直行時突往左偏，與左側同向直行的公車發生碰撞，楊女當場人車倒地，幸僅手腳輕微擦傷，但驚險車禍也嚇壞不少路人。

    據了解，車禍發生路段在高雄高工附近，由於人行道正在施工，因此往外側道路架設圍攔供行人臨時通行，楊女當時騎機車行經該路段時，疑似為閃避圍攔，行駛途中將機車往左偏，當時左側正好有1輛公車行經，機車因此擦撞到公車、人車倒地，公車司機潘男（47歲）也立即煞車，幸未釀成更嚴重的傷害。

    三民二分局鼎山所指出，這起車禍造成楊女手腳輕微擦傷，並向警方表示自行就醫，雙方駕駛酒測值皆為0，初步研判為楊女行車時未注意兩車並行之間隔，違反道路交通安全規則第94條第3項規定，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    警方呼籲，民眾駕車行駛於道路遇有車多時，務必放慢車速，隨時留意週遭車流及前方動態，並應遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，確保行車安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播