高雄女騎士疑閃避道路施工 機車左偏擦撞公車倒地好驚險

高雄市公車與1輛機車今早在建工路發生擦撞車禍。（民眾提供）

高雄市三民區建工路今（7）日上午8點多上班尖峰時間，發生一起公車與機車的碰撞車禍，楊姓女騎士（48歲）騎乘機車沿建工路往東直行時突往左偏，與左側同向直行的公車發生碰撞，楊女當場人車倒地，幸僅手腳輕微擦傷，但驚險車禍也嚇壞不少路人。

據了解，車禍發生路段在高雄高工附近，由於人行道正在施工，因此往外側道路架設圍攔供行人臨時通行，楊女當時騎機車行經該路段時，疑似為閃避圍攔，行駛途中將機車往左偏，當時左側正好有1輛公車行經，機車因此擦撞到公車、人車倒地，公車司機潘男（47歲）也立即煞車，幸未釀成更嚴重的傷害。

三民二分局鼎山所指出，這起車禍造成楊女手腳輕微擦傷，並向警方表示自行就醫，雙方駕駛酒測值皆為0，初步研判為楊女行車時未注意兩車並行之間隔，違反道路交通安全規則第94條第3項規定，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

警方呼籲，民眾駕車行駛於道路遇有車多時，務必放慢車速，隨時留意週遭車流及前方動態，並應遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，確保行車安全。

