大貨車卡鷹架GG了！竹市關埔慈雲空橋未蓋好 交通事故先報到

大貨車卡鷹架GG了！新竹市關埔慈雲空橋未蓋好，但交通事故已先報到。今天一早有輛大卡車行經空橋工程施工處，疑因轉彎角度未拿捏好卡到鷹架，最後驚險通過，幸鷹架也未倒。（讀者提供）

新竹市府規畫在關埔慈雲路蓋建空橋，原預定2025年全區12座空橋要完工，但至今沒有一座完工，就連市府發包的埔頂三路與慈雲路空橋，也僅完成43%，沒想到今早9點多，慈雲路好市多賣場附近富宇建設捐建的空橋工程因搭鷹架，1輛大型卡車行經路口時，轉彎卡住及碰撞到鷹架，幸鷹架未倒，大卡車在引導下也順利解除危機，但讓關埔居民直呼空橋還未蓋好，就得先忍受車輛卡關帶來的交通不便。

讀者投訴指稱，今天一早有輛大貨車載著各種貨物，行經好市多旁的空橋工程時，疑轉彎角度及空橋工程所搭的鷹架接近限高高度而整個卡住，雖僅碰到鷹架，但也造成交通不便，整台卡車碰到鷹架的情形，讓行人及工程人員都嚇出一身冷汗，也讓關埔居民擔憂，如果未來空橋蓋好後，此處根本無法讓大型貨車或車輛進出，否則若卡車一個轉彎角度沒拿捏好，就可能撞到空橋或無法轉彎，更擔心之後空橋若完工，恐讓關埔交通更亂，且影響社區天際線。

讀者也提到，可能是大卡車轉彎的角度未拿捏好才稍微碰到鷹架，但現場工地上的鷹架狀況並未受損，對空橋工程未造成影響，且經現場人員引導及檢查，卡車已順利通過，卡車的高度並未超過空橋的限高，雖虛驚一場，也讓慈雲路交通受到影響。

