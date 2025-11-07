為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中和警擺「活動地磅」抓超載 大型車違規年裁罰破百萬元

    2025/11/07 13:08 記者鄭景議／新北報導
    中和警分局今日（7）9時至12時，在環河西路3段與永和路口，部署高機動性「活動式地磅」執行攔查勤務。（記者鄭景議翻攝）

    中和警分局今日（7）9時至12時，在環河西路3段與永和路口，部署高機動性「活動式地磅」執行攔查勤務。（記者鄭景議翻攝）

    新北市中和區因車輛眾多、捷運工程施工，導致景平路、中正路及環河西路一帶常態性交通壅塞。為強力遏止大型車違規，中和警分局精準分析熱區，鎖定今日（7）9時至12時，在環河西路3段與永和路口，部署高機動性「活動式地磅」執行攔查勤務。警方統計，光是今年以來，已取締大型車各項違規共計3772件，總裁處金額依最高罰鍰計算高達百萬元。

    中和警分局指出，轄內機動車輛約32萬餘輛，加上中和交流道、台64號快速道路車流龐大，以及捷運萬大線施工，導致交通易形成瓶頸。因此，平時即針對大型車輛「違規停車」、「行駛管制區」等重點交通違規項目加強執法。

    警方透過統計分析，鎖定大型車輛各項違規熱區，自今年的取締件數驚人，其中包括超載54件、號牌污穢1623件、違反管制規定645件等，合計已達3772件。

    警方表示，本次擇定環河西路3段與永和路口入轄大型車輛加強檢查，正是因為該路段筆直，是砂石車等大型車輛必經道路。警方將運用活動地磅檢視行經車輛是否超載，透過嚴格執法手段，促使駕駛遵守道路交通法規，以維用路人安全。

    中和警分局也提醒，警方除持續強力執行「取締大型車各項違規」、「路口不停讓行人」等勤務，請砂石車駕駛人務必遵守法令，勿有超載等情事，行經路口減速慢行，讓行人優先通行，共同維護市民朋友交通安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播