中和警擺「活動地磅」抓超載 大型車違規年裁罰破百萬元

中和警分局今日（7）9時至12時，在環河西路3段與永和路口，部署高機動性「活動式地磅」執行攔查勤務。（記者鄭景議翻攝）

新北市中和區因車輛眾多、捷運工程施工，導致景平路、中正路及環河西路一帶常態性交通壅塞。為強力遏止大型車違規，中和警分局精準分析熱區，鎖定今日（7）9時至12時，在環河西路3段與永和路口，部署高機動性「活動式地磅」執行攔查勤務。警方統計，光是今年以來，已取締大型車各項違規共計3772件，總裁處金額依最高罰鍰計算高達百萬元。

中和警分局指出，轄內機動車輛約32萬餘輛，加上中和交流道、台64號快速道路車流龐大，以及捷運萬大線施工，導致交通易形成瓶頸。因此，平時即針對大型車輛「違規停車」、「行駛管制區」等重點交通違規項目加強執法。

請繼續往下閱讀...

警方透過統計分析，鎖定大型車輛各項違規熱區，自今年的取締件數驚人，其中包括超載54件、號牌污穢1623件、違反管制規定645件等，合計已達3772件。

警方表示，本次擇定環河西路3段與永和路口入轄大型車輛加強檢查，正是因為該路段筆直，是砂石車等大型車輛必經道路。警方將運用活動地磅檢視行經車輛是否超載，透過嚴格執法手段，促使駕駛遵守道路交通法規，以維用路人安全。

中和警分局也提醒，警方除持續強力執行「取締大型車各項違規」、「路口不停讓行人」等勤務，請砂石車駕駛人務必遵守法令，勿有超載等情事，行經路口減速慢行，讓行人優先通行，共同維護市民朋友交通安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法