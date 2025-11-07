路怒發作！三重惡煞持刀追砍小提琴家 判刑1年6月定讞

最高法院今就小提琴家陳譽遭路怒男鄭順翔持刀攻擊案宣判，仍認定鄭僅構成傷害罪，判刑1年6月，全案確定。（記者劉詠韻攝）

小提琴家陳譽前年開車行經新北市三重區時，因行車糾紛遭男子鄭順翔持刀攻擊，造成手臂肌腱與神經撕裂傷，一度影響音樂生涯。一審判刑4年，二審依傷害罪改判1年6月，最高法院審理後，認為二審量刑尚屬適當、駁回上訴，全案確定。

判決指出，案發於2022年1月6日晚間9時許，鄭順翔駕車行經三重區正義北路時，企圖從外側車道切入內側車道，遭同向行駛的陳譽鳴喇叭示警。鄭男心生不滿，待雙方車輛停等紅燈時，鄭竟持水果刀開啟陳車駕駛座門，朝陳連揮10餘下，陳舉手防禦仍被刺中左前臂，並遭拳擊臉部，導致前臂深切割傷、屈肌部分斷裂及正中神經分支受損。陳報警後，警方循線逮捕鄭送辦。

一審新北地方法院依重傷害罪判刑4年，毀損罪部分則處3月、可易科罰金；二審改判1年6月，高等法院審酌醫療鑑定與傷勢，認為雖造成受害人手部功能受限，但未達刑法第10條所稱重大難治之傷害程度，法官衡量雙方事後無再衝突、被告坦承部分犯行並表悔意，仍依一般傷害罪，量刑1年6月。

最高法院審理後，認判決認事用法並無違誤、維持二審判決，今駁回上訴，全案定讞。

