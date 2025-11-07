多年顧母「千萬財產信託」受益人卻獨漏他！感覺遭姊妹背叛失控痛下殺手

陳男表示非常後悔，警方將陳男移送法辦。（記者徐聖倫攝）

60歲陳姓男子因為親姊姊、妹妹帶九旬老母將其1000萬元存款拿去信託，卻沒有告知他，昨日在母親住處持主廚刀將姊姊殺死，妹妹、陳妻為勸架也受傷。警方今做完筆錄，上午10時將陳男以殺人罪嫌移送法辦。

據悉，陳姊遠嫁美國多時，陳父去世後三姊弟的關係趨於平淡。陳男早年經營電子工廠，同時陳家是新北市三重區三和路一段的地主，所有地改建社區大樓後，陳家就住在23樓對門2户中。

請繼續往下閱讀...

陳父去世後，九旬老母由陳男夫妻與妹妹一起照看，陳男頗為盡責，在鄰居們眼中是個孝子。上月陳姊從美國返台，陳男本不以為意，沒想到陳母無意間透露，姊姊、妹妹日前帶她去將1000萬元存款信託，陳男卻被蒙在鼓裡，昨下午他帶著妻子在母親住處與姊妹理論。

這段討論從一開始雙方就沒好氣，爭執不到10分鐘，雙方面紅耳斥，陳男返回對門家中抄了把主廚刀，回到母親住處當場將姊姊一刀刺進胸口殺死，接著攻擊妹妹導致其腿部大片刀傷，陳妻趕緊攔阻，也被劃傷雙手，妹妹趁隙逃到1樓報警，警方據報趕抵將陳男制伏。

陳男向警方供稱，自己被信任的親姊妹背叛，導致他情緒大為失控，現在非常後悔。警詢後，以殺人、傷害等罪嫌，將陳男移送法辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法