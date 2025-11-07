為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    普發1萬詐團蠢動詐術增多 打詐高雄隊緊盯因應

    2025/11/07 11:14 記者黃良傑／高雄報導
    普發1萬詐團蠢動2種詐術增多，警察局長林炎田將士用命，要求加強網路巡邏。（高市警局提供）

    普發1萬詐團蠢動2種詐術增多，警察局長林炎田將士用命，要求加強網路巡邏。（高市警局提供）

    普發1萬「登記入帳」上路，詐團已蠢動，高市召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，整合「打詐高雄隊」各局處團隊力量，警方研判詐團最可能利用「釣魚簡訊」、「一頁式廣告連結」詐取民眾個資及財物，除加強網路巡邏，並結合「打詐儀錶板」加強宣導，提高市民識詐防詐能力。

    高市警局今（7）日表示，因應行政院「中央與地方聯合打詐協調聯繫會議」，內政部馬政務次長士元指示各地方政府應強化「普發現金」防詐宣導，市長陳其邁也於普發現金登記首日，透過官方FB粉專及LINE帳號同步發布市府宣導圖卡，並親自錄製反詐宣導音檔，透過環保局垃圾車等通路播放提醒市民。

    高雄市府為防普發現金恐成詐團眼中肥羊，昨天召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，整合市府「打詐高雄隊」各局處團隊力量，展現守護市民財產安全的決心，同時發揮「市政一體」的高效率打詐能量。

    市長陳其邁指示各局、處務必落實防詐機制，利用戶政、地政單位、各區公所的佈告欄張貼海報，或設置在高雄捷運各站月臺、候車區等處螢幕，播放相關宣導影音檔，讓民眾迅速獲得新知，全方位建構機關聯防、全民識詐的堅實防線。

    警察局長林炎田在會中報告，他強調雖然高市今年10月詐欺案件受理1717件、財損5億4531萬餘元，呈現「雙降」趨勢，但針對「普發現金1萬元」可能引起詐團覬覦，警方將投入警力、執行以下三大措施，包括積極蒐報通報下架、加強溯源打擊、強化識詐免疫力，同步結合「打詐儀錶板」將每日實際案例融入生活，強化全民識詐能力。

    此外，內政部今年10月1日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，檢舉人於詐欺犯罪未被發覺前，向檢察機關或司法警察機關主動檢舉並製作筆錄，該案經判決有罪最高可領取1000萬元獎金，警方特別提醒切勿點擊「假冒政府通知」的釣魚簡訊或網路連結，以免輸入個資造成財損。

    警方加強網路巡邏防堵釣魚簡訊詐騙。（高市警局提供）

    警方加強網路巡邏防堵釣魚簡訊詐騙。（高市警局提供）

    警方加強網路巡邏防堵釣魚簡訊詐騙，並加強宣導。（高市警局提供）

    警方加強網路巡邏防堵釣魚簡訊詐騙，並加強宣導。（高市警局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播