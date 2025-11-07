為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    借機車、載員警......台中逃4年移工棄車狂奔 不敵警民聯手包抄

    2025/11/07 10:57 記者許國楨／台中報導
    警方攔查到騎車的逃逸移工。（警方提供）

    警方攔查到騎車的逃逸移工。（警方提供）

    台中市警方前晚北區路檢時攔查一名騎士，只見他神情慌張隨即棄車逃竄，此時有熱心民眾直擊，有人借機車，也有人騎車載員警加入圍捕，最終警民合力將其逮捕歸案，經查，該騎士竟是逾期居留近4年的越南籍移工，整起拒檢落跑事件在警民齊心合作下，迅速落幕，展現社區最強治安聯防力量。

    台中市第二分局文正派出所副所長黃郁升、員警陳廷維、李奕緯、簡子桓，當晚在北區進化路與興進路口執行路檢勤務，一名機車騎士遇檢時面對詢問，皆無任何回應，員警察覺有異，要求騎士至路旁接受盤查，不料還未等盤查完畢，對方突然棄車拔腿狂奔逃逸。

    就在警方全力追逐之際，兩名民眾見狀也挺身而出，一人熱心借出機車助警加速追擊，另一人更親載員警四處搜尋，短短幾分鐘內，街頭形成臨時「行動包圍網」，警民合力將對方逼入一處停車場空地，成功將其壓制逮捕。

    經查，逃逸男子為38歲越南籍楊姓移工，雖無酒駕或其他犯罪行為，卻因居留逾期已近4年，遇到警方路檢唯恐遭遣返心虛落跑，警方依規定將他移送台中專勤隊收容，後續將依法辦理遣返。

    事後，警方也特地致電感謝兩名協助圍捕的民眾，對方皆謙虛回應「只是剛好看到，應該幫忙」，婉拒受獎，警方感謝市民見義勇為，也呼籲社會大眾遇到可疑情形主動通報，共同守護城市安全。

    警民聯手包抄，壓制逮捕逃逸移工。（警方提供）

    警民聯手包抄，壓制逮捕逃逸移工。（警方提供）

