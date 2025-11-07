高雄中央公園出現隨機性侵 女清潔隊員受辱竟收到30元封口費

高雄一名女清潔員在中央 公園作業時遭色狼隨機侵犯。示意圖（資料照）

高雄一名女清潔隊員阿美（化名）在中央公園打掃時，被陳姓男子騎車經過時盯上，陳男上前攀談竟趁機強吻，還拉下褲子拉鍊逼阿美口交，阿美抵抗不從，陳男竟從口袋掏出30元給阿美，要求她不要聲張，阿美拒收報警，陳男被依強制猥褻罪判徒刑10月。

判決指出，去年11月24日下午2點多，阿美在中央公園進行打掃作業，陳姓男子騎車經過時見她獨自一人，於是上前攀談，兩人原本相談甚歡，還互加LINE好友，沒想到下一秒陳男突然抱住阿美，頭靠過去親她嘴巴，手也不乾淨四處游移，阿美趕緊推開他，質問陳男在做什麼。

此時陳男「精蟲上腦」，竟拉下褲子拉鍊掏出鳥鳥，逼阿美幫他口交，阿美拒絕逃離現場，陳男不死心追上去，又在公園圖書館把手伸進她的內褲，阿美尖叫呼救，陳男見狀趕緊罷手，並從口袋裡拿出30元，求阿美不要聲張，阿美拒收，並趕緊向家人求助報警。

陳男被警方逮捕前，因已掌握阿美的LINE，竟又自拍露露照傳給阿美欣賞，還附文「妳棒棒糖喜歡」、「棒棒糖」、「有大支嗎」；高雄地方法院審理時，陳男只坦承有傳LINE給阿美，否認在公園侵犯她，但法官綜合相關事證後，不採信他的說詞，公園侵犯部分依強制猥褻罪判徒刑10月、傳LINE部分依跟騷法判刑2月，得易科罰金，可上訴。

