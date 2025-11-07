為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜縣進安宮竊案迅速偵破 林茂盛肯定警方完成不可能任務

    2025/11/07 10:59 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣南方澳進安宮珊瑚媽祖神像遭洗劫案，警方迅速偵破。代理縣長林茂盛（右3）今頒發破案獎金，肯定警方完成不可能的任務。（記者游明金攝）

    宜蘭縣南方澳進安宮珊瑚媽祖神像遭洗劫案，蘇澳警方逮獲2名嫌犯，失竊的黃金項鍊與珊瑚配飾全數追回，迅速於1天內即破案。進安宮是今年蘭陽媽祖文化節主祀宮廟，宜蘭縣政府今天舉辦感恩會暨破案有功表揚頒發獎金，代理縣長林茂盛說，感謝媽祖庇佑，也感謝警方完成不可能的任務。

    南方澳進安宮5日凌晨1時許遭2名陳姓男子洗劫珊瑚媽祖神像近3千萬元黃金項鍊與珊瑚配飾，嫌犯得逞後逃到台北租屋處。廟公在清晨4時餘要上香時，才發現媽祖珍寶失竊，隨即報案偵辦。警方透過監視器，以車追人鎖定兩嫌行蹤，在當天下午4時即逮獲陳姓主嫌，隨後並追出另名陳姓共犯，起出失竊贓物將媽祖珍寶全數追回。

    宜蘭縣政府今天辦理蘭陽媽祖文化節感恩會暨破案有功表揚，林茂盛說，媽祖文化節從108年辦理到今，透過這樣的活動，把大家力量結合在一起，帶動宜蘭整個宗教文化、信仰、經濟與觀光，也祈求媽祖庇佑蘭陽，讓大家平安順遂、期待豐收。

    林茂盛也提到前天進安宮發生的不幸（竊盜）事情，讓大家都很不捨，他第一時間就請警察局務必在最短時間來偵破，很高興警方迅速偵破，所有飾品、金牌都追回來，整個來講很完美，感謝媽祖在過程中的保佑、庇佑，讓警察局能夠在最短的時間來完成「不可能的任務」，縣府也頒發一萬元破案獎金加以鼓勵，代表廣大媽祖的信眾感謝警方。

    宜蘭縣政府今天辦理蘭陽媽祖文化節感恩會，感謝大家的協助。（記者游明金攝）

