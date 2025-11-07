跨境防制洗錢 調查局與史瓦帝尼簽署金融情資交換合作協定

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良、法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅等人共同見證兩國雙邊合作；圖為調查局與史瓦帝尼王國金融情報中心共同簽署合作備忘錄與會人員合影。（記者劉詠韻翻攝）

法務部調查局昨與史瓦帝尼王國金融情報中心（EFIC）簽署關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定，深化台史雙邊合作，提升跨境防制洗錢及打擊資恐、資武擴能力。調查局長陳白立表示，這項協定是我國與外國金融情報中心簽署的第63份合作文件，象徵台灣與友邦在執法與金融安全領域的合作邁入新階段。

陳白立指出，調查局作為主要執法機關及金融情報中心，長年積極推動國際合作與金融情資交換，致力於強化國際合作與金融情資交換機制，積極推動跨境偵查及教育訓練合作，此份協定為本局與外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄或協定，亦象徵台灣與史瓦帝尼王國在執法與金融安全合作上開啟嶄新的篇章。

陳白立續指，自2024年1月起，在駐史瓦帝尼大使館協助下，雙方展開密切聯繫，歷經多次線上磋商與文書往返，就技術支援、教育訓練及協助史國申請加入艾格蒙聯盟等議題深入交流。此次經我方推動，艾格蒙聯盟訓練中心特別邀請尚未成員的史國金融情報中心派員，參與即將於11月10日至12日在台北舉辦的虛擬資產研討會，促成本次訪台並完成協定簽署。

陳白立也強調，本次合作凝聚行政院洗防辦、外交部及法務部等跨部會力量，展現我國整合資源、深化國際夥伴關係的決心。未來雙方將透過該協定建立更快速、安全的情資交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪及追查不法資金流向的能力。

Matsebula局長致詞時表示，EFIC致力防止國內外金融體系遭犯罪濫用，除受理、分析及分送金融情報外，也為指定非金融事業或人員之監理機關。史瓦帝尼高風險犯罪包括毒品販運、詐欺、逃漏稅及貪瀆，近年走私及虛擬資產犯罪亦有上升趨勢。由於兩國關係密切，犯罪網絡亦可能橫跨雙方，期盼藉本協定加速金融情資交換，並深化教育訓練合作。

