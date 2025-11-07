為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    海巡年報首刊今公布 呈現當前挑戰、成果與未來展望

    2025/11/07 10:37 記者邱俊福／台北報導
    「2024海巡年報」今首刊發行。（記者邱俊福翻攝）

    海巡署為強化國人對海巡機關的認識並展現年度施政成果，在明天海巡節前公布「2024海巡年報」，這是海巡署2018年組織改制後的首本年報，內容首章以「臺灣海域安全情勢」為主軸，剖析周邊海域現況，以及中國「灰色地帶」襲擾等挑戰，並呈現其去年的努力與成果，以及延伸介紹海巡執法能量與未來工作展望。

    海巡署表示，去年重要工作實績包含協同國軍全程對應中國在我國周圍海域實施軍演、緝獲「海淯九號」我國籍詐騙集團成員不法出境與即時馳援強颱侵襲造成多起船舶遇險事故等，並在太平島舉辦「南援七號」搜救演練、新建4000噸級雲林艦等多艘艦艇及完成東沙東光醫院整建工程。

    面對周遭海域情勢日益嚴峻挑戰，今年更積極推動「海空一體，精銳海巡」政策，推進造艦與裝備升級，導入無人機、岸際雷達及AI影像辨識等智慧科技，建構立體監偵網，將強化國安韌性與提升執法及救援效能，同時持續增進國際海域安全夥伴關係。

    「2024海巡年報」電子書已同步公開於海巡署網站，海巡署呼籲全民能共同支持國家海洋安全政策，攜手建構安全、永續、共榮的藍色國土。

