基隆籍漁船富貴角北方海域翻覆3獲救3失蹤 家屬盼把握黃金救援時間救人

基隆籍漁船立發168號昨天中午在富貴角外海發生沉船事件，同船隊的立發368號漁船（見圖）在附近作業聞訊趕往搶救，只救回3名船員，胡姓船長與2名外籍漁工失蹤。（記者俞肇福翻攝）

基隆籍漁船立發168號昨天（6日）中午在富貴角北方海域，船身受損翻覆。距離立發168號2海浬（約3.7公里）的同船隊漁船立發368號，收到立發168號漁船求救訊號，立即收網衝現場救人，雖然救起3名船員，但是立發168號漁船胡姓船長和中國籍、印尼籍船員3人則失蹤，迄今仍未尋獲；基隆區漁會理事長簡建輝昨天深夜到場關心獲救船員與尚未獲救船員的家屬，由於下週有颱風外圍環流，簡建輝呼籲政府部門把握黃金救援時間，海空聯合搜救救人。

基隆漁業電台6日13時接獲通報，6日清晨5時許從八斗子漁船出海的立發168號漁船，在富貴角北方約23浬海域（北緯25度41分、東經121度32分）作業時，因船身受損進水，船尾沉沒。海巡署第2巡防區指揮部獲報後，派遣艦隊分署第1（基隆）海巡隊PP-10050艇前往現場搜尋，並協同海鷗救難直升機馳援，海空聯合搜救，同時透過漁業電台廣播，呼籲鄰近作業漁船注意海面狀況並協助通報。

遭遇翻船的立發368號漁船，留在現場持續搜救失蹤3人未果，6日23時40分返回基隆八斗子漁港氣氛低迷，立發368號漁船救起立發168號的3名落水船員，身上已經換穿乾衣服，但3獲救船員的疲憊眼神中，仍難掩驚魂未定。立發168號船主太太憂心忡忡，她表示，船長、中國籍、印尼籍船員3人經驗豐富，工作很認真，拜託政府幫幫忙，動員一切力量幫忙找人、救人

根據368號嚴姓船長表示，168號漁船一發出求救訊號，他立刻就把漁網收一收，加速馬力衝現場救人，雖然自己的漁船僅距離發生事故的立發168號距離2海浬；但是，他抵達時168號漁船已經翻船，僅露出船底，當下救起3人，其中，原本坐在船底上的2名中國籍漁工，一人因為體力不支，隨浪漂走，而胡姓船長、1名印尼船員，也不見蹤影。

基隆籍漁船立發168號漁船船主太太說，希望政府有關部門把握黃金救援時間海空搜救。（記者俞肇福翻攝）

基隆區漁會理事長簡建輝說，希望政府有關部門把握黃金救援時間海空搜救，早日把失蹤的立發168號漁船胡姓船長及2外籍漁工搜救。（記者俞肇福翻攝）

