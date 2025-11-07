澎湖漁船昔捕捉土魠「一攫千金」 卻淪偷渡工具遭扣拍賣

白金土魠創造許多一夜致富故事，成為漁船追逐圓夢的目標。（記者劉禹慶攝）

曾在海上追逐「白金」土魠，寫下一夜致富的「滿金朋」號漁船，卻淪為人蛇集團偷渡作案工具，案經澎湖查緝隊報告澎湖地檢署檢察官偵查起訴，涉案3嫌經澎湖地方法院一審判決1年至6月不等刑期，犯罪所得沒入，「滿金朋」號漁船扣案擇期拍賣。

判決書指出，林姓民眾前因案潛逃至中國地區藏匿，經台中地方檢察署檢察官通緝在案，2023年7月下旬聯繫許義泰，請許義泰安排船隻將其自中國偷渡至台灣，並承諾給付報酬。許義泰向王滿堂、俞進忠轉達上情後，約定由王滿堂安排暱稱「大鵰」中國籍船長自中國地區搭載林嫌至指定海域，再由俞進忠駕駛其所有之「滿金朋」號漁船，至該海域接應進入澎湖。

請繼續往下閱讀...

許義泰負責與林嫌居間聯繫、安排林在澎湖住宿，並陪同林自澎湖搭船至台灣本島，並收取55萬元報酬。成功接到林嫌上岸後，分別安排在馬公市區飯店輪流住宿，由王滿堂將其國民身分證交付予林嫌，購買駛往嘉義布袋漁港船班，當林準備登船時，經安檢人員察覺有異，林放棄乘船，轉而搭乘許義泰駕駛之車輛逃逸。王滿堂、俞進忠、許義泰等3人，分別獲得12萬元、20萬元、12萬元報酬。

被告因入出國及移民法等案件，經檢察官提起公訴，澎湖地方法院判決王滿堂處有期徒刑1年，犯罪所得12萬元沒收；俞進忠處有期徒刑6月，如易科罰金，以2000元折算1日，漁船及扣案犯罪所得20萬元沒收；許義泰處有期徒刑1年，犯罪所得12萬元沒收。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法