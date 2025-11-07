國1台南安定南下路段3大小貨車追撞 1人輕傷送醫

國道1號南下台南安定路段，7日上午7時40分左右發生1起營業半聯結車疑未保持行車安全距離，追撞前方小貨車，釀3車追撞，1人輕傷的事故。（讀者提供）

國道1號台南安定路段，今（7）日上午7時許發生1起營業半聯結車、大貨車與小貨車等3車追撞的事故，造成小貨車側覆，1人輕傷送醫，由於事件發生當時正值上班尖鋒時段，一度也造成附近路段塞車，目前已恢復正常通行。

今天上午7時40分，41歲的陳姓男子駕駛營業半聯結車，行經國道1號南向309.9公里台南安定路段的外側車道時，疑因未保持行車安全距離，追撞前方由57歲林男駕駛的小貨車，導致小貨車失控，偏向中線車道，遭到行駛於中線車道的大貨車撞上，衝擊力道使得小貨車再撞擊內側護欄後翻覆，造成1人輕傷送醫治療。

事故發生後，該路段一度只剩中間車道可供通行，因上班時段車流量大，造成回堵。事故在上午8時36分排除，全線恢復通車，車流才慢慢疏解。

國道公路警察局第4公路警察大隊新營分隊獲報後前往處理，3車駕駛均無飲酒情形。國道警察呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

國道1號南下台南安定路段7日上午7時40分左右發生3車追撞事故，小貨車被營業半聯結車追撞後偏離車道，又遭後方大貨車撞擊，之後再撞上內側護欄後側翻，1人輕傷送醫。（讀者提供）

遭追撞的小貨車失控偏離車道，遭後方大貨車撞擊後撞上內側護欄後側翻。（讀者提供）

