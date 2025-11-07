健身族必喝的美國乳清蛋白竟是「中國產」 台商改標騙消費者百萬

李女從中國進口乳清蛋白商品，竟欺騙消費者改標產地為美國。（翻攝網路電商平台）

李姓女子進口一批「TMP美國豌豆分離式蛋白」給健身愛好者飲用，但這批商品是從中國來的，她深知國人對中國產食品有疑慮，竟指使員工分裝時，貼上「原料來源：美國品牌」，李女公司還有兩款商品也因銷售不佳面臨過期，指使員工竄改有效日期，被法官依詐欺罪判刑1年6月、緩刑3年。

判決指出，2022年間，李姓女子看準健身市場對乳清蛋白產品的需求量大，於是從中國進口一批「TMP美國豌豆分離式蛋白」來台，但李女明知國人中國出產的食品普遍都有食安疑慮，她為了幫助商品銷售，竟指使員工在分裝時，於外包裝上黏貼內容標記「原料來源：美國品牌」。

請繼續往下閱讀...

李女公司還有「TMP德國低脂黑糖奶茶乳清蛋白（沖繩黑糖奶茶）」、「Quest Nutrition檸檬辣椒蛋白脆片」兩款商品，但因銷售情況不佳，她在產品即將面臨過期前，指使員工剪除原料外包裝上有效期限標示，重新進行分裝後，再把有效期限延長半年。

李女的3款商品在蝦皮等網路賣場賣了141萬餘元，被消費者檢舉後，檢警上門稽查果然搜出未貼標示及已貼標示的「TMP美國蛋白」共193包、「TMP德國蛋白」共22包、「TMP德國蛋白」試用包6包；高雄地院審理時，李女坦承犯行，並賠錢給部分消費者，被法官依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪判刑1年6月、另宣告緩刑3年，須向公庫支付30萬元，犯罪所得141萬餘元全數沒入，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法