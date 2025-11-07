為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    外籍漁工拚「白金」 澎湖警方關懷宣導防被詐團吸收

    2025/11/07 10:13 記者劉禹慶／澎湖報導
    印尼漁工在異鄉工作，容易淪為詐騙集團覬覦對象。（望安警分局提供）

    印尼漁工在異鄉工作，容易淪為詐騙集團覬覦對象。（望安警分局提供）

    時序進入秋冬季節，又到了捕捉「白金」土魠的季節，深秋的望安潭門港，漁船乘著凜冽東北季風，搭載著老船長「白金夢」一攫千金的拚勁。對於勞動人口外移嚴重的離島而言，眼前的人力缺口仍仰賴外籍漁工幫忙，遠渡重洋來到台灣工作，時常摸黑早起出海捕魚，為我國漁業發展貢獻良多，前陣子氣候、海象不佳無法出海，他們群聚在宿舍或漁具倉庫，共解鄉愁。

    趁著一早的晴朗，潭門港漁具倉庫20餘名印尼籍漁工忙著整理漁具裝備，準備出海拚搏。澎湖縣政府警察局外事科、望安警分局團隊，偕同內政部移民署中區事務大隊澎湖縣服務站，透過母國通譯人員，關懷他們工作、生活的情形，也完整傳達在我國工作期間，必須恪遵的法令與規定。

    由於移工金融帳戶向為不法集團覬覦作為詐欺、洗錢的工具，政府已透過跨部會系統阻絕移工成為詐團收取人頭戶的標的，另外聯徵中心介接出入境資料來強化金融帳戶風控，但是還是必須提醒在台的移工朋友，嚴格控管自身電話、帳戶，更要避免替陌生人提取貨款，淪為詐團車手，並宣導酒後不騎車，預防酒駕法令。

    望安警分局長黃一航表示，根據氣象預報顯示，下週起第2波東北季風及「鳳凰颱風」共伴接力，11月10至13日期間，澎湖海域可能出現10至13級強陣風，七美、望安交通船班可能再度受到影響，各離島警察駐地已著手準備因應，希望船長、移工朋友們海上作業均安、滿載而歸。

